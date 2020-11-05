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"Явное нарушение закона": Бабиков объяснил свое странное увольнение из ГБР

5 ноября, 13:06

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

И.о. директора ГБР Алексей Сухачов решил уволить Бабикова, но не все так просто

Заместитель директора ГБР Александр Бабиков, которого ранее связывали с Януковичем, заявил, что несмотря на приказ о его увольнении, он продолжает находиться на своей должности, а вот о мотивах намерен сообщить позже.

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Об этом он рассказал в комментарии "Интерфакс-Украина".

2 ноября и.о. директора ГБР Алексей Сухачов издал приказ о перераспределении обязанностей между заместителями, который предполагает увольнение Бабикова. Однако заместитель директора ГБР продолжает находиться на своей должности, поскольку еще не ознакомился с этим приказом (что предусмотрено трудовым законодательством).

"При этом вопреки установленному Кабмином порядку приказ об изменении порядка не был завизирован ни заместителями, ни даже юристами, и отсутствовало документальное основание необходимости перераспределения обязанностей", – сказал он.

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При этом Бабикову задали вопрос, связано ли это увольнение с его отказом подписать подозрение главе Конституционного Суда Александру Тупицкому, на что чиновник ГБР ответил, что о мотивах сообщит позже.

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"Мотивы такого грубого и явного нарушения законодательства при издании приказа о моем увольнении и перераспределении обязанностей ясны и понятны, но о них я скажу позднее", – подчеркнул он.

А тем временем Государственное бюро расследований взялось за Александра Тупицкого, которому "шьют" самовольный захват земли в Крыму. Как сообщали новости "Сегодня", в ГБР намекнули, что главе КСУ грозит 15 лет тюрьмы "за измену".

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увольнение ГБР Александр Бабиков
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