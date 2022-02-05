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СЕГОДНЯ Новости политики

Ярош вдребезги разносит Кремль! Аваков высмеял Путина за фейк с видео

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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5 февраля, 20:17
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Экс-министр рассказал, как Россия с помощью пропаганды хочет повлиять на мнения людей
Экс-министр МВД высмеял новый план Путина
Экс-министр МВД высмеял новый план Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин фейковыми видео, которое нужно для повода вторжения в Украину, пытается манипулировать сознанием людей, но все его попытки сделать это разносятся в пух и прах. Об этом заявил экс-министр МВД Арсен Аваков в эфире телеканала Украина 24.

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"Кино ему надо, бесстыжие глаза ему надо куда-то девать. Их можно упереть в этот сюжет о распятом мальчике. Мы в 2014 году, когда были в Славянске, посмотрели этот сюжет и все посмеялись. Кто в это поверит? И здесь эту пропаганду нельзя недооценивать. Мы помним все найденную визитку Яроша. Я уверен в том, что Путин может показать по телевизору, что лично Ярош, или Белецкий, или кто-то из националистов под украинским знаменем заряжают пушку, и от этого разлетается вдребезги какая-то московская башня. Это абсурд, но в "кремлевском театре" абсурда это "пролазит", – сказал он.

Аваков также отметил, что благодаря США, Украина узнает первой о планах Кремля, и это надо ценить. По его словам, помощь служб разведок разных стран помогает Украине ориентироваться в планах Кремля.

"То, что американская разведка на ближних подступах отстреливает такие варианты, я считаю, что это очень правильная тактика. Это надо ценить, уважать, и это надо поддерживать", – сказал он.

Страшилки Кремля

12 и 13 июля 2014 года на "Первом канале" российского телевидения показали сюжет о том, как беженка из Славянска рассказала, что у нее на глазах в городе украинские военные якобы распяли ребенка.

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Автор знаменитого фейка о "распятом мальчике в Славянске" Галина Пышняк до сих пор считает ту историю правдой и не признает ложь. Но при этом сожалеет, поскольку из-за этой истории сильно начали травить ее семью.

Что за новый фейк России

3 февраля издания New York Times и Washington Post сообщили, что Россия может использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде русскоязычного населения", а также воспользоваться возмущением по поводу данного видео, чтобы оправдать свое вторжение. Другой вариант событий – чтобы главари боевиков на Донбассе "призвали Москву вмешаться".

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Представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил данные разведки о том, что РФ готовила фейковое видео об "атаке" ВСУ на русскоязычное население. Также Кирби рассказал, что в РФ планировали инсценировать атаку якобы украинских спецназовцев или разведчиков на россиян или русскоязычных граждан. При этом военная техника должна была выглядеть похожей на технику ВСУ или на ту, которая поставлена Украине из Запада.

Украина уже в курсе

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что американская разведка поделилась информацией о новых планах Кремля и что сейчас угроза вторжения со стороны России, и новые сценарии Кремля, обсуждаются с западными партнерами.

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