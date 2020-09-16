Янукович тоже сначала брал деньги у Путина: Тихановская оценила вероятность вторжения России

Перед нападением России на Украину Янукович тоже встречался с Путиным в Сочи

На днях президент Беларуси Александр Лукашенко взял у российского коллеги Владимира Путина миллиардный кредит. При этом белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская уверена, что Россия не нападет на ее страну и не повторится "украинский сценарий", как это было после встречи в Сочи президента РФ с украинским президентом Виктором Януковичем осенью 2013 года.

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Об этом она сказала в интервью LB.ua.

Ей напомнили, что перед своим побегом в Россию Янукович тоже был в Сочи и точно так договаривался с Путиным о выделении денег и поддержке. В результате был побег в Ростов, оккупация Крыма и части территории Донбасса. Оппозиционерку спросили, ожидает ли она в данном контексте возможную агрессию со стороны РФ против Беларуси сейчас, после сочинских переговоров Путина и Лукашенко.

"Мы этого не ожидаем, мы этого не желаем, и мы очень надеемся, что так не произойдет. Наверное, на ошибках учатся, и в отношении Беларуси таких действий со стороны России не будет. Белорусы дружественны абсолютно с гражданами Российской Федерации. Мы всегда были в замечательных отношениях, и очень не хочется эти отношения портить. Россияне не поймут такого решения своего правительства, как ввод войск или оказание военной помощи Лукашенко. Более того, Лукашенко такая помощь не понадобится, потому что у нас демонстрации носят абсолютно мирный характер, и мы уверены, что таковыми они и останутся", – сказала Тихановская.

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Она также рассказала, чтобы сказала Путину, если бы у них состоялся разговор без камер.

"Наверное, сказала бы, что белорусам уже не вернуться в то состояние, в котором мы жили до нового времени, до этого года, что разумно со стороны лидера российской Федерации поддержать именно народ Беларуси. Думаю, что мы бы нашли, о чем поговорить. Однако то, что я сказала вам, – самый главный мой посыл. Мы не хотим никакой агрессии внутри страны. Мы хотим сами решать, как нам двигаться дальше, с каким президентом развивать свою страну", – подчеркнула оппозиционерка.

Напомним, после встречи президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи Светлана Тихановская заявила, что выделение Кремлем госкредита в 1,5 млрд долларов только продлит агонию власти белорусского президента и созданного им режима.

Также Тихановская пообещала Лукашенко безопасность в случае его мирного ухода.

Видео: Reuters

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