Янукович хочет выступить на суде в Украине по видео

Четвертый президент Украины Виктор Янукович готов выступить на заседании киевского суда, на котором будет повторно рассматриваться вопрос его ареста по делу о преступлениях во время Революции Достоинства после отмены предыдущего решения.

Реклама

Об этом, ссылаясь на юридическую контору "Авер Лекс", адвокаты которой занимаются его защитой, сообщает ТАСС.

Юристы утверждают, что Янукович подал в Печерский районный суд Киева запрос с требованием обеспечить его личное участие в процессе путем видеоконференции.

Читайте также: Януковича признали невиновным в аннексии Крыма

В тренде Минск снова обвинил Киев в расшатывании ситуации в Беларуси

Заседание суда начнется в 14:45 9 декабря. На нем суд будет рассматривать ходатайство Офиса генпрокурора о заочном аресте Януковича.

Реклама

Напомним, что 16 ноября стало известно о том, что Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте Виктора Януковича по делу о разгоне Майдана, а дело вернул для нового рассмотрения. Решение судьи объяснили отсутствием доказательств, что экс-президент находится в розыске.

В то же время за месяц до того Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор Оболонского райсуда столицы, которым экс-президент приговаривается к 13 годам лишения свободы. В связи с этим он остается в розыске.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама