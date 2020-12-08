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Янукович хочет выступить на суде в Украине по видео

8 декабря, 14:43

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Бывший президент требует дать ему участвовать в процессе

Четвертый президент Украины Виктор Янукович готов выступить на заседании киевского суда, на котором будет повторно рассматриваться вопрос его ареста по делу о преступлениях во время Революции Достоинства после отмены предыдущего решения.

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Об этом, ссылаясь на юридическую контору "Авер Лекс", адвокаты которой занимаются его защитой, сообщает ТАСС.

Юристы утверждают, что Янукович подал в Печерский районный суд Киева запрос с требованием обеспечить его личное участие в процессе путем видеоконференции.

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Заседание суда начнется в 14:45 9 декабря. На нем суд будет рассматривать ходатайство Офиса генпрокурора о заочном аресте Януковича.

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Напомним, что 16 ноября стало известно о том, что Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте Виктора Януковича по делу о разгоне Майдана, а дело вернул для нового рассмотрения. Решение судьи объяснили отсутствием доказательств, что экс-президент находится в розыске.

В то же время за месяц до того Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор Оболонского райсуда столицы, которым экс-президент приговаривается к 13 годам лишения свободы. В связи с этим он остается в розыске.

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