Яценюк: Закрытие трех телеканалов в Украине разозлило Кремль

Накануне даже Медведев отреагировал на санкции, которые ввел Зеленский

Закрытие телеканалов "112", ZIK и NewsOne, которых обвинили в пророссийской пропаганде, вызвало недовольство даже в Кремле, поскольку нанесен удар по информационной агентуре РФ.

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Об этом написал в Facebook премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

По его словам, на закрытие телеканалов отреагировал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, а теперь стоит ждать реакции и президента РФ Владимира Путина.

"Нервозность на самой верхушке российской власти просто объясняется – нанесен удар по информационной агентуре, которую годами выкармливала Россия, отравляя информационное пространство Украины манипуляциями и фейками в своих интересах. Сделан важный шаг по борьбе с российской пропагандистской машиной. Важно не останавливаться и идти дальше. Российское влияние на сознание украинцев должно быть искоренено", – написал Яценюк.

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Отметим, что накануне Медведев заявил, что решение президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против телеканалов "не имеет ничего общего с европейскими ценностями, к которым, без сомнения, относится и свобода слова".

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Как сообщали новости "Сегодня", вечером 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112", ZIK и NewsOne. Ограничения предусматривают аннулирование лицензий и запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины. В СБУ назвали причины блокировки каналов. Каналы в своем заявлении назвали это наступлением на свободу слова и расправой.

Но вечером 4 февраля указ Зеленского о санкциях был обжалован в Верховном суде.

Видео: Сегодня

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