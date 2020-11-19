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Яценюк: Задача России – гражданская война в Украине

19 ноября, 21:47

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Россия и ФСБ руководят украинской властью, говорит политик

Последние события, которые происходят в канун годовщины Революции Достоинства – не случайность, ведь Россия и ФСБ руководят украинской властью, точно так же, как это было во времена президентства Януковича.

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Об этом премьер-министр Украины (2014-2016), лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк пишет на своей странице в Facebook .

Политик подчеркнул: "Накануне годовщины начала Революции Достоинства суд снимает заочный арест с Януковича, ГБР вызывает лидеров и участников Майдана на допросы, проводятся обыски в Музее Революции Достоинства".

Яценюк подчеркнул, что все эти события – не случайность: "Их цель – принизить борьбу украинцев за собственную свободу".

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"Происходит то же самое, что и при Януковиче. Россия и ФСБ руководят украинской властью", – подчеркнул он.

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"Господин президент, вы не видите, что происходит? Задача России – гражданская война в Украине. Я видел, чем заканчиваются такие действия, и знаю, чем закончатся эти провокации для власти. Просыпайтесь!" – написал Яценюк.

Напомним, Офис президента Украины отреагировал на обыск в Музее Революции Достоинства, заявив, что эмоций и так очень много, поэтому не стоит искусственно добавлять новые.

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Виктор Янукович Арсений Яценюк Владимир Зеленский ФСБ РФ
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