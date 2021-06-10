Яценюк: За войну против Украины РФ нужно исключить из всех футбольных соревнований

Союз футбольных европейских ассоциаций (УЕФА) должен была запрещать не слоган "Героям слава!" на форме сборной Украины к Евроо-2020, а участие России в международных турнирах за военные преступления.
Об этом написал в Facebook премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.
По его словам, футбольные чиновники должны обратить внимание на милитаристское поведение России, а не на слоганы Украины.
"Наибольший абсурд в том, что решение принято в угоду России, милитаризм которой видит весь мир и которая семь лет ведет кровавую войну против Украины. За все военные преступления Россия должна быть лишена участия в международных футбольных чемпионатах. Это единственно верное и справедливое решение, которое должны принять международные футбольные функционеры и на котором должен настаивать наша страна", – написал Яценюк.<esi:include src="https://www.segodnya.ua/_block/esi/article.block.service.list/%257B%2522skin%2522%253A%2522%2522%252C%2522items_count%2522%253A1%252C%2522show_paginator%2522%253Afalse%252C%2522category%2522%253A3842%252C%2522use_secondary_category%2522%253Atrue%252C%2522article_type%2522%253A4%252C%2522list_type%2522%253A%2522ArticleBundle%253ABlock%253Atrend_in_text.html.twig%2522%257D" onerror="continue" />
Как сообщали новости "Сегодня", УЕФА потребовал убрать "Героям слава" с формы сборной Украины для Евро-2020 и оставить ли "Слава Украине!". Организация также объяснила, почему вдруг "Героям слава!" на форме сборной Украины оказалось вне закона.
В вою очередь Украинская ассоциация футбола ведет переговоры с УЕФА, чтобы все-таки оставить на форме нашей сборной слоган "Героям слава!".
Все подробности в спецтеме Скандал с новой формой сборной Украины