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Яценюк: За войну против Украины РФ нужно исключить из всех футбольных соревнований

10 июня 2021 16:15

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Европейские футбольные чиновники должны обратить внимание на милитаристское поведение России, а не на слоганы Украины

Союз футбольных европейских ассоциаций (УЕФА) должен была запрещать не слоган "Героям слава!" на форме сборной Украины к Евроо-2020, а участие России в международных турнирах за военные преступления.

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Об этом написал в Facebook премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

По его словам, футбольные чиновники должны обратить внимание на милитаристское поведение России, а не на слоганы Украины.

"Наибольший абсурд в том, что решение принято в угоду России, милитаризм которой видит весь мир и которая семь лет ведет кровавую войну против Украины. За все военные преступления Россия должна быть лишена участия в международных футбольных чемпионатах. Это единственно верное и справедливое решение, которое должны принять международные футбольные функционеры и на котором должен настаивать наша страна", – написал Яценюк.

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Как сообщали новости "Сегодня", УЕФА потребовал убрать "Героям слава" с формы сборной Украины для Евро-2020 и оставить ли "Слава Украине!". Организация также объяснила, почему вдруг "Героям слава!" на форме сборной Украины оказалось вне закона.

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В вою очередь Украинская ассоциация футбола ведет переговоры с УЕФА, чтобы все-таки оставить на форме нашей сборной слоган "Героям слава!".

Все подробности в спецтеме Скандал с новой формой сборной Украины

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