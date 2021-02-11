Яценюк: Вслед за российской вакциной нужно отказаться и от электроэнергии из РФ

После того, как Кабинет министров запретил закупать в Украину российскую вакцину от COVID-19, теперь правительство должно остановить импорт электроэнергии из России.

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Об этом написал в Facebook премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

Он считает, что импорт российской электроэнергии уничтожает украинскую энергетику и экономику.

"Правительство должно принять правильное решение и остановить импорт российской электроэнергии … Также должен быть принят парламентом правильный закон о запрете импорта российской электроэнергии", – написал Яценюк.

Политик также требует принятия Верховной Радой закона о коллаборантах и напомнил, что в прошлом созыве "Народный фронт" уже вносил подобный документ.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Украине с 1 февраля запустили импорт электроэнергии из России. Две компании получили доступ к межгосударственным сечениям для импорта электроэнергии из России в феврале 2021 года.

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