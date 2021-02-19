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Яценюк: В СНБО должны рассмотреть вопрос борьбы против агрессии России

19 февраля, 11:36

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Для Украины сейчас есть две главные беды, которые требуют первоочередного обсуждения

На сегодняшний день главными вопросам для Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) должны быть борьба против российской агрессии и борьба за жизнь украинцев на фоне пандемии коронавируса.

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Об этом написал в Facebook лидер партии "Народный фронт", премьер-министр в 2014-2016 годах Арсений Яценюк.

Он отметил, что в США вакцинировали уже 56 млн человек в Европейском Союзе – 23 млн, в Бангладеш – 1,6 млн.

"В Украине – ноль! И в лучшем случае, по прогнозу The Economist, мы получим достаточный уровень вакцинации в конце 2023 года", – написал политик.

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Яценюк подчеркнул, что люди болеют, умирают, несут экономические потери. По его словам, государство проигрывает мировую конкуренцию за здоровую нацию и здоровую экономику.

"Борьба против российской агрессии и борьба за жизнь украинцев должны стать сегодня вопросами повестки дня СНБО", – резюмировал он.

Как заявлял на днях Яценюк, Украина должна начать уголовное производство лично против Путина. Он отмечал, что наказаны за убийства украинцев должны быть не только исполнители – режим Януковича, – но и заказчик.

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СНБО Арсений Яценюк российская агрессия

Источник: Сегодня

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