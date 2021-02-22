Яценюк: Украина в НАТО и ЕС – лучший ответ диктатуре Путина

Политика умиротворения в отношении России не работает, ведь президент РФ Владимир Путин воспринимает ее как слабость. Поэтому мировое сообщество должно наказать Путина и его властную машину за преступления, которые подрывают мировой порядок.

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Об этом заявил председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины (2014-2016) Арсений Яценюк на онлайн-дискуссии КФБ 22 февраля.

В дискуссии "Что делать с Россией?" приняли участие российский политический деятель, международный правозащитник, председатель Фонда по правам человека Гарри Каспаров, посол США в России в 2011-2014 годах Майкл Макфол, член Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадель.

Яценюк подчеркнул, что путинская Россия – это агрессивное враждебное государство: "Они вторглись в Украину. Они незаконно аннексировали Крым. Вторглись в Грузию. Совершили ряд политических убийств – например Немцова, Политковской. Путин стоит и за рядом попыток убийства – г-на Навального, г-на Скрипаля. Он, как предполагают, убил г-на Литвиненко. Они сбили МН-17. Имеется огромная сеть российских боевиков, которую они называют частной армией, хотя она полностью контролируется российскими властями и убивает людей по всему миру. И это далеко не полный список. Путинская Россия – это, по моему убеждению, реальная угроза".

Политик говорит, что Путин и его союзники, даже в Европе, придумали новое определение диктатуры. Они называют это суверенной или нелиберальной демократией. В то же время, подчеркнул он, РФ имеет лишь "мнимые атрибуты демократии": "Там не реальной демократии. Не говоря уж о свободных и честных выборах, являющихся основой демократии. В России выборы с заранее определенными результатами".

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Председатель КФБ хотел бы, чтобы Россия была нормальным демократическим государством, соседом, с которым можно сотрудничать. "Но кажется, что все это лишь желаемое, а не действительное. Возможно, наступит время, и Россия изменится", – подчеркнул.

В то же время Яценюк подчеркнул, что многое зависит от свободного мира: "Прежде всего нам нужно адекватно отвечать на вызов реальной России. Политика умиротворения не работает. Это не тот язык, который понимает Путин. Мы все знаем, что это за человек. Он воспринимает язык примирения как слабость".

"Мы как свободный мир должны иметь общее понимание: цели Путина – разделить нас. Поэтому мы должны единым фронтом выступать против таких диктаторов, как Путин. В этом плане не должно быть никаких разногласий между западными странами" , – подчеркнул он.

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Яценюк также отметил, что со стороны Запада – и Европы, и Соединенных Штатов, должны быть мощные и решительные действия: "например, санкции против всего окружения Путина. Миллиарды их долларов размещены в Европе и Соединенных Штатах. Это нужно остановить. Это коррупционные деньги клептократической кремлевской власти" .

Политик подчеркнул, что мировое сообщество должно наказать Путина и его властную машину за преступления, которые они совершили против государств и их граждан. За преступления, которые подрывают мировой порядок. А Запад должен осознать, что необходимо поддерживать такие государства, как Украина.

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"Мы боремся за нашу демократию и за вашу демократию тоже. За нашу и за вашу безопасность. И лучший способ сделать свободный мир сильнее – это сделать сильными Украину, Грузию и другие страны. Не только предоставить им перспективу членства в ЕС и НАТО, а сделать Украину членом НАТО и ЕС. Это будет лучший ответ клептократической диктаторской власти президента Путина. И это поможет самой России", – подчеркнул Яценюк.

Киевский форум по безопасности – главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

Напомним, ранее Яценюк заявил, что Украина должна начать уголовное производство против Путина.

Яценюк также заявил, что Путин мечтает быть императором новой постсоветской империи.

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