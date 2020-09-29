Яценюк призвал государство создать Мемориал в Бабьем Яру

Политик напомнил, что еще в 2015 году передал здание для создания мемориала

Сегодня в Украина День памяти жертв Бабьего Яра. Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк почтил память людей, которые стали жертвами одного из самых страшных преступлений.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня мы склоняем голову перед памятью жертв Бабьего Яра – одной из самых ужасных страниц Холокоста и нашей национальной истории. В Бабьем Яру погибли невинные украинские евреи. Там расстреляли ромов, украинцев и людей многих других национальностей. Помните об этом ужасном преступлении. Помолимся за души тех, кого убили человеконенавистники", – написал он.

Яценюк отметил, что пришло время позаботиться о настоящем национальном мемориале памяти жертв Бабьего Яра, который будет чтить каждого погибшего и нашу солидарность против зла ненависти и нетерпимости.

"Именно о таком мемориале думал, когда как премьер-министр Украины в 2015 году принимал решение о передаче помещения для создания Мемориального музея памяти жертв трагедии Бабьего Яра. Пять лет назад имел честь инициировать такие государственные усилия по случаю 75-й годовщины Бабьего Яра. Накануне 80-й годовщины трагедии призываю государство реализовать эту инициативу в ее украинском виде. Украинское государство должно взять на себя высокую историческую ответственность за создание мемориала", – подчеркнул политик.

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Напомним, 30 декабря 2015 Арсений Яценюк распорядился передать здание Национальному историко-мемориальному заповеднику "Бабий Яр" для создания Мемориального музея памяти жертв трагедии Бабьего Яра.

Мемориал Холокоста "Бабий Яр" призван почтить память о жертвах событий сентября 1941 года. Тогда, всего через несколько дней после оккупации Киева, около 34 000 евреев города были отправлены в Бабий Яр и расстреляны. Позже, на этом же месте, жертвами массовых убийств стали представители других меньшинств и национальностей. Летом єтого года президент Владимир Зеленский обсудил строительство Мемориала в Бабьем Яру с зарубежными партнерами данного проекта.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Израиль поддержал идею создания Мемориального центра жертвам Холокоста "Бабий Яр". Его собираются возвести в Киеве вместо заброшенного спорткомплекса на Дорогожичах, рядом с местом массовых расстрелов в годы Второй мировой войны.

Смотрите также в сюжете, как в августе прошлого года Зеленский и премьер Израиля Нетаньяху почтили память жертв Бабьего Яра:

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