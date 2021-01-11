Яценюк опроверг слухи про "400 тысяч долларов за инаугурацию Байдена"

Мероприятия в этом году почти полностью будут проходить в онлайн-формате

Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк опровергает слухи, распространяемые в телеграм-каналах, о якобы покупке билета на инаугурацию новоизбранного президента США.

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Анонимные авторы утверждают, что премьер-министр Украины 2014-2016 годов якобы приобрел билет за 400 000 долларов.

"Слабый фейк. Хотя могли бы добавить, что средства заплачены из "первого миллиарда", отпразднованного на "24 виллах в Майами" на деньги из "Стены", построенной из "убитых в Чечне россиян" , – отметил Яценюк на своей странице в Facebook.

Лидер "Народного фронта" призвал не верить фейкам.

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"Путин снова распространяет ложь, что я еду на инаугурацию Байдена. Это неправда. Там не будет ни меня, ни Меркель, ни Трюдо, ни многих других хороших людей. Мы радуемся дома", – добавил лидер политсилы в комментариях.

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Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса инаугурация президента США состоится без традиционного парада, чтобы избежать больших скоплений людей. Большинство активностей переносятся в онлайн.

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