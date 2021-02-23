Яценюк опроверг слухи о втором премьерстве: Нет предмета для разговора

Бывший глава правительства не ведет переговоры с Банковой или Грушевского

Лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины 2014-2016 в годах Арсений Яценюк заявил, что не ведет переговоры об избрании на должность главы правительства.

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Об этом он сказал изданию "Факты".

"Вы спросили меня, разговаривал ли я с кем-то с Банковой о своем премьерстве? Отвечаю: не разговаривал об этом ни с кем, ни с Банковой, ни с Грушевского, ни с любой другой улицей", – заявил политик.

По его словам, "нет даже предмета для такого разговора" .

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"Будем разговаривать после следующих парламентских выборов, когда у нас будет фракция в парламенте", – заявил экс-премьер.

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Напомним, Яценюк возглавлял украинское правительство с 27 февраля 2014 до 14 апреля 2016. 24 июля 2014 года он объявил о своей отставке, однако 31 июля Верховная Рада не утвердила ее.

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