Яценюк о "Стене": Государственная граница с Россией должна быть достроена

Украине нужно завершить обустройство государственной границы, ведь это первая линия украинской государственной обороны.

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Об этом, как сообщает пресс-служба партии "Народный фронт", заявил ее лидер, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк.

По его словам, после того как он ушел с поста премьер-министра, возведение границы перестали адекватно финансировать.

Он отметил, что по образцу Украины границу начали возводить страны Балтии: "И уже новая власть и новое руководство Государственной пограничной службы борются за данный проект и говорят, что нам нужна государственная граница".

"Называйте его как хотите – "Стена", "Европейский вал", "Сетка рабица". Только это государственная граница, первая линия украинской государственной обороны. Я этот проект начал и считаю, что государство должно его завершить", – отметил Арсений Яценюк.

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Яценюк напомнил, что пророссийские медиа еще с 2014 года начали дискредитировать проект "Стена". Экс-премьер отметил, что сразу после разработки специалистами проекта обустройства границы он демонстрировал, как будет выглядеть проект.

"Его показали. И назвали его "Стена". Где бы я мог подумать, что мои политические оппоненты и враги государства просто скажут, что это должна быть высокая стена? Кто показывал высокую стену? А когда израильтяне назвали свой проект Iron Dome,"железный купол" – это что, над Израилем купол сделали?" - сказал Яценюк.

Ранее Арсений Яценюк заявил, что нужно провести аудит выполнения Минских договоренностей и четко заявить, что "Минск" в той форме, в которой он написан, не выполняется Россией.

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