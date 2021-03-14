Українська
$ 27,75
33,17
  1. Новости политики

Яценюк о "Стене": Государственная граница с Россией должна быть достроена

14 марта, 10:05

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

По образцу Украины границу начали возводить страны Балтии, говорит экс-премьер

Украине нужно завершить обустройство государственной границы, ведь это первая линия украинской государственной обороны.

Реклама

Об этом, как сообщает пресс-служба партии "Народный фронт", заявил ее лидер, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк.

По его словам, после того как он ушел с поста премьер-министра, возведение границы перестали адекватно финансировать.

Он отметил, что по образцу Украины границу начали возводить страны Балтии: "И уже новая власть и новое руководство Государственной пограничной службы борются за данный проект и говорят, что нам нужна государственная граница".

"Называйте его как хотите – "Стена", "Европейский вал", "Сетка рабица". Только это государственная граница, первая линия украинской государственной обороны. Я этот проект начал и считаю, что государство должно его завершить", – отметил Арсений Яценюк.

В тренде
Нардеп Куницкий стал "героем парковки": машину "слуги народа" эвакуировали (фото)
Реклама

Яценюк напомнил, что пророссийские медиа еще с 2014 года начали дискредитировать проект "Стена". Экс-премьер отметил, что сразу после разработки специалистами проекта обустройства границы он демонстрировал, как будет выглядеть проект.

"Его показали. И назвали его "Стена". Где бы я мог подумать, что мои политические оппоненты и враги государства просто скажут, что это должна быть высокая стена? Кто показывал высокую стену? А когда израильтяне назвали свой проект Iron Dome,"железный купол" – это что, над Израилем купол сделали?" - сказал Яценюк.

Ранее Арсений Яценюк заявил, что нужно провести аудит выполнения Минских договоренностей и четко заявить, что "Минск" в той форме, в которой он написан, не выполняется Россией.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

государство граница Арсений Яценюк проект границы
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Арахамия припарковался на пешеходном переходе и был оштрафован на 510 грн (фото)
Арахамия припарковался на пешеходном переходе и был оштрафован на 510 грн (фото)Власть
Мальдивы по дешевке: Арахамия рассказал, во сколько ему обошелся отдых в люксовом отеле
Мальдивы по дешевке: Арахамия рассказал, во сколько ему обошелся отдых в люксовом отелеВласть
Захарова нервно ответила на слова Кравчука о
Захарова нервно ответила на слова Кравчука о "зеркальном ответе ВСУ"Власть
"Очищаем команду от засланных казачков"– Зеленский сделал громкое заявление о "слугах народа"Власть
Зеленский переговорил с президентом Австрии о вакцине, Крыме и санкциях против РФ
Зеленский переговорил с президентом Австрии о вакцине, Крыме и санкциях против РФВласть
Насильников детей будут сажать на 15 лет – новый закон
Насильников детей будут сажать на 15 лет – новый законВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять