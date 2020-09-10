Яценюк о ситуации в Шумах: Боевики на позициях ВСУ могут оказаться только в качестве пленных

Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк считает неприемлемой инспекцию позиций украинской армии в Шумах, поскольку это унижает нашу страну и память погибших воинов.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его мнению, такие договоренности – это не мирное решение, а унижение Украины.

"Так называемое совместное инспектирование позиций украинских Вооруженных сил российскими оккупантами – это не путь к миру, это унижение Украины, унижение памяти наших защитников, которые отдали свою жизнь в войне за нашу свободу. Власть должна опомниться. Не испытывайте терпение народа сомнительными инициативами, не идите на договоренности, которые не имеют под собой ни правовой, ни моральной основы. Против нас осуществили агрессию. Они пришли на нашу землю. Они убили и продолжают убивать наших граждан. Эти военные преступники могут оказаться на позициях украинских вооруженных сил только в одном случае – в качестве пленных, которые должны быть переданы суду за совершенные преступления против нашей страны", – написал Яценюк.

Напомним, 5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин приказал открыть огонь по украинским сооружениям на Донбассе. Он сетовал на то, что украинские военные в районе поселка Шумы незаконно возвели инженерные сооружения. Удар якобы намечался на 8 сентября. Однако 7-го числа Пушилин перенес обстрел, заметив "определенную активность": боевики не могли понять, что там происходило – монтаж укреплений или демонтаж.

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9 сентября состоялось срочное заседание Трехсторонней контактной группы, на котором обсуждалась ситуация в Шумах. В результате стороны договорились о совместной инспекции в районе этого населенного пункта. Как объяснили в "Слуге народа", во время инспекции в присутствии представителя миссии ОБСЕ представитель СЦКК (Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон) должен был приблизиться к нашим позициям на расстояние, которое позволит рассмотреть их в бинокль.

В Офисе президента и Минобороны заявили, что сегодня эта инспекция не будет проведена. Как рассказал в комментарии сайту "Сегодня" глава делегации в ТКГ Леонид Кравчук, боевики по непонятным причинам выдвинули новые условия по инспекции в Шумах.

Все подробности в спецтеме Инспекция позиций в Шумах

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