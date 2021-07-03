Українська
$ 27,38
32,52
  1. Новости политики

Яценюк не видит конкретного плана, как дойти до НАТО и ЕС

3 июля 2021 22:03

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

По мнению лидера "Народного фронта", путь в ЕС сейчас очень хаотичный

Яценюк ответил на слова Зеленского о невозможности сотрудничества

Яценюк ответил на слова Зеленского о невозможности сотрудничества

Путь в Европейский Союз пока хаотичен и власть прибегает к противоречивым шагам, которые могут быть неправильно истолкованы. Такое мнение выразил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк на телеканале "Эспрессо".

Реклама

"Они уже пробовали и воду в Крым пускать, и выборы проводить на временно оккупированных территориях, и назначили в ТГК бывшего премьера, который рассказывал, что едва ли не союзное государство нужно делать. Но когда они увидели, что народ Украины сказал: "Нет, так не будет", – они сразу отступили" , – подчеркнул лидер "Народного фронта".

"Я не вижу разворота в сторону России, но вижу хаос. То есть он (президент – ред.) не пойдет в сторону России. Но путь в Европейский Союз сегодня как-то хаотичный", – подчеркнул он.

Арсений Яценюк отметил, что не видит конкретных действий в этом направлении, нет плана, как дойти до НАТО и ЕС. Он считает ошибочной практику общения с западными партнерами через публичные заявления.

Не пропусти!
Тренер Швеции отказался смотреть матч Украина – Англия в 1/4 финала Евро
Янне Андерссон со своей командой

"Если вы хотите достичь результата, и это дипломатическая практика, необходимо сесть, поговорить и договориться. Потому что совершать публичное давление на партнера – это не по-партнерски", – уверен Яценюк.

Реклама

Напомним, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский встретится в Берлине с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Сайт "Сегодня" выяснил, о чем будут говорить главы государств и каких результатов переговоров может ожидать наша страна.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

"Это красная линия": у Путина озвучили их самый большой страх по УкраинеВласть
"Наезды" из-за коренных народов выглядят нелепо: "слуга народа" пристыдил ПутинаВласть
"Мало, что выгнали?" – Богдан пришел в комментарии под мем Коболева о БогеВласть
Мендель о своей книге: Есть несколько причин, почему она станет скандальной
Мендель о своей книге: Есть несколько причин, почему она станет скандальнойВласть
Носит дорогое белье и любит откровенные фото. Как выглядит новая девушка Андрея Богдана
Носит дорогое белье и любит откровенные фото. Как выглядит новая девушка Андрея БогданаВласть
"Это лютый треш": в Раде министру обороны принесли женские туфли (фото)Власть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять