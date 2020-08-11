Яценюк назвал Лукашенко единственный правильный выход из ситуации

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которому в Госдуме России посоветовали продолжать бойню, будет бороться до последнего, чтобы удержать власть. Но если он утверждает, что выиграл выборы, пусть пойдет на повторные президентские выборы и одновременно объявит досрочные парламентские.

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Об этом лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016) Арсений Яценюк заявил в эфире программы "Настоящее время" 11 августа.

Яценюк подчеркнул, что, судя по событиям в белорусских городах, Лукашенко готовился к такому развитию ситуации: "Милиция готовилась к разгону массовых демонстраций. И сегодня будет бороться до последнего, и вверенные ему силы будут бороться до последнего, чтобы удержать власть".

"Выход сегодня для Беларуси и для самого Лукашенко – только один. Единственный правильный выход – повторные президентские и одновременные парламентские выборы", – подчеркнул он, отметив, что этого будет очень сложно достичь.

"Для Беларуси сегодня нужна новая страница. Если Лукашенко говорит, что он выиграл, пусть пойдет на повторные выборы и пусть объявит одновременно досрочные парламентские выборы. И для этого должны работать и наши европейские друзья, то есть весь Европейский Союз, и США, и Украина, потому что мы ближайшие соседи, друзья и партнеры", – сказал лидер "Народного фронта".

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Он отметил, что события в Беларуси имеют "и драматические, и исторические измерения":

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"Драматические – потому что белорусские власти пошли по российскому сценарию, когда путем давления, запугивания, физического насилия начали уничтожать первые ростки демократии. И именно поэтому это – исторические события для Беларуси".

"Надо поаплодировать белорусскому народу, который в течение последних 26 лет находился исключительно под авторитарным давлением. Там уничтожалось все, что имело отношение к свободе слова, демократии, свободы волеизъявления. И, несмотря на это, за эти 26 лет выросли белорусы, по-другому думают, чувствуют, которые знают, что им надо бороться за свое будущее", – сказал Яценюк.

Напомним, оппозиция Беларуси обратилась к Лукашенко и предложила уйти мирно.

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Также сайт "Сегодня" писал, что президент Литвы Гитанас Науседа обвинил Минск в использовании "методов сломления духа человека и нации".

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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