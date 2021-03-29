Яценюк назвал главную ошибку украинских президентов в отношении Медведчука

Медведчук – никто, и единственный актив, которым он торгует в Украине, – это Путин, считает Яценюк

Украинские президенты сделали ошибку, что пускали в свой кабинет политика и бизнесмена Виктора Медведчука, чем подыгрывали его куму – президенту РФ Владимиру Путину.

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Такое мнение высказал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в интервью liga.net.

По его словам, Путин специально не общался по отдельным вопросам с украинскими президентами, а исключительно через посредника – Медведчука. Так он формировал для него имидж едва ли не "генерал-губернатора".

"Медведчук – никто. Единственный актив, которым он торгует в Украине, – это Путин. Почему путинский посредник рос в дивидендах и влиянии? Потому что Путин давал ему такую ​​возможность", – сказал Яценюк.

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Он считает, что украинские президенты допускали системную ошибку.

"Нечего было Медведчука в кабинет к себе пускать. Они велись на комбинацию Путина, добавляли ему веса", – подчеркнул политик.

Отвечая на вопрос о возможных причинах изменения курса власти в отношении Медведчука, лидер "НФ" подчеркнул: "Не помню у Зеленского с первых дней президентства жесткой реактивной позиции по Медведчуку. Как и в отношении Путина. Но теперь это появилось".

"Ключевая причина: они поняли, что Медведчук и его каналы, а точнее – путинский вассал и путинские каналы в Украине, – являются угрозой для их власти. Но если их персональная мотивация сошлась с государственными интересами – окей", – додавил Яценюк.

Как сообщали новости "Сегодня", 20 февраля СНБО ввел санкции против Медведчука, его жены и еще ряда лиц и компаний. Это произошло в рамках расследования о финансировании терроризма.

Видео: Сегодня

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