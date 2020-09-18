Яценюк напомнил Лаврову о судьбе Риббентропа

Глава МИД России - это аморальная суть путинского режима, заявил политик

Министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который в очередной раз сделал циничное заявление о Донбассе, нельзя считать дипломатом. Об этом заявил премьер-министр 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, передает пресс-служба политсилы.

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"Лавров договорился до того, что обвинил Украину в терроризме. Этот негодяй и циник, который потерял последнюю каплю совести, оправдывая кровавые преступления Кремля", – заявил Яценюк.

Политик напомнил, что у Гитлера министром иностранных дел "работал такой служака, как Риббентроп".

"Перед казнью в Нюрнберге этот подонок божился, что ни в чем не виноват, честно служил Рейху, а ответственность за все несет фюрер. Но фюрер – это всегда лишь верхушка зла. Суть зла – сотни и тысячи Риббентропов", – подчеркнул он.

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Таким служакой у Путина, отметил Арсений Яценюк, является "министр иностранных дел" Лавров.

"Кровь невинных людей, наших граждан, всех подло убитых Россией пассажиров MH17 – на твоих руках, Лавров. Когда придет суд истории, ты будешь говорить, что лишь верно служил Рейху, а ответственность несет фюрер. Но суд вынесет тебе приговор", - подчеркнул политик.

"Лавров – не дипломат. Лавров – это суть путинского режима. Гнилая, ничтожна, аморальная суть", – заявил Арсений Яценюк.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на обвинения Сергея Лаврова по Донбассу.

Напомним, Москва продолжает цинично требовать от Киева выполнять Минские соглашения, в то время как Россия отказывается выполнять взятые на себя обязательства.

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Также смотрите выступление Кулебы в одном из выпусков "Свободы слова Савика Шустера" относительно переговоров по Донбассу:

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