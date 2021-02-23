Яценюк: Кремлю нужны не Донецк и Луганск, а вся Украина как "серая зона"

Украина вместе с Западом должна провести аудит выполнения Минских договоренностей и заявить о новой платформе по восстановлению территориальной целостности Украины. К новому формату должны быть привлечены Соединенные Штаты.

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Об этом лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк заявил изданию "Факты".

Он считает, что Минский процесс не будет иметь результативного окончания, и эти договоренности свою функцию выполнили.

"Финальная точка здесь могла бы быть только одна – которую нарисовали себе русские: у нас сменится одна, вторая, третья власть, изменится ситуация на Западе, и этот процесс они завершат так, как им выгодно. Так планировали себе в Кремле. Русские пытались продавать на Западе тезис о "гражданской войне на Донбассе" – не удалось. Весь мир знает, что это российская агрессия против Украины. Задача Кремля – через Минские договоренности превратить всю Украину в "ДНР" и "ЛНР". Эти договоренности свою функцию выполнили", – заявил Яценюк.

Он отметил, что не знает ни одного процесса с участием России, который бы привел к восстановлению территориальной целостности государств на базе договоренностей, аналогичных Минским: "Можно посмотреть на соседнюю Молдову. Так называемый меморандум Козака 2003 года предусматривал федерализацию страны, а Молдова обязалась предоставить России право на размещение российских войск в Приднестровье в течение 20 лет" .

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"Все – и наши западные друзья, и украинские власти – боятся заявить честно, что из этих договоренностей ничего не будет. Почему боятся? Потому что, якобы, к "Минску" привязано столько... Что если отказаться от него, разрушится вся концепция поддержки Украины. Я считаю это абсурдом. Еще раз говорю: "Минск" свою функцию выполнил, и сейчас необходимо делать смелые шаги и принимать смелые решения", – подчеркнул лидер "Народного фронта".

Он убежден, что Украина вместе с западными партнерами должна провести аудит выполнения Минских договоренностей и обнародовать его. "Не нужно быть мудрецом, чтобы увидеть: Минские договоренности Россией не выполнялись и выполняться не будут", – отметил Яценюк.

"Дальше Украина вместе с Западом должна заявить о новой платформе и новой инициативе по восстановлению территориальной целостности Украины. Надо привлекать Соединенные Штаты в качестве подписанта Будапештского меморандума, здесь даже нет дискуссии" , – подчеркнул он.

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Яценюк напомнил, что весной 2014 года, когда он был премьер-министром, "у нас же был не Минский формат, а Женевский. А этот формат, я напомню, – США, ЕС, мы и русские. Тогда на переговорах в Женеве Джон Керри представлял Америку как государственный секретарь. То есть, по крайней мере необходимо менять список участников, и точно туда необходимо привлекать американцев".

Он убежден, что в рамках нового формата вместе с западными партнерами нужно "фактически выставлять России новое соглашение о восстановлении территориальной целостности Украины".

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Яценюк отметил, что очень хочет, чтобы Украина вернула контроль над государственной границей. "Но Кремль не интересуют отдельно ни Донецк, ни Луганск. Ему нужно держать всю Украину как серую зону, не давать возможности нам двигаться на Запад, вступить в НАТО и вообще стать успешной страной", – добавил он.

"Они превратили Донецк и Луганск в ад. Они взяли в заложники наших людей, их одурманили. Россия вообще их использует как живой щит в своих внешнеполитических интересах. Мне наших дончан и луганчан очень жаль. За эти семь лет им настолько "промыли" мозг, что нужны будут с десяток лет на то, чтобы они услышали правду", – отметил лидер "Народного фронта".

Напомним, ранее Яценюк заявил, что США должны стать частью переговоров по восстановлению территориальной целостности Украины.

Также напомним, что Яценюк заявил: Россия никогда не выиграет противостояние с США.

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