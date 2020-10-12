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Яценюк: Голос Украины обязан немедленно заявить – Крым является территорией украинского государства

12 октября, 21:51

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Условием решения проблемы, которую создал Путин, является вывод российских войск, говорит политик

Президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии проблемы Крыма и приложения усилий России в помощи Украине решить т.наз. "проблему юго-востока". Голос Украины обязан немедленно заявить – Крым является территорией Украинского государства.

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Об этом премьер-министр (2014-2016), лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявил на своей странице в Facebook.

В ответ на заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова он отметил: "Мы судим РФ в Европейском суде по правам человека и других международных судах за незаконную аннексию нашей суверенной территории. Мы вернем Крым. Если не при жизни этого руководства России, то точно при следующем. А это произойдет!"

"Это не "проблема юго-востока", это – российская военная агрессия против Украины. Что является международным преступлением", – написал он.

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"Никаких пактов Зеленского-Путина мы подписывать не будем", – подчеркнул Яценюк.

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Условием решения проблемы, которую создала Россия и персонально Путин, Яценюк назвал "безусловный вывод российских войск и наемников и контроль над украинской границей".

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Арсений Яценюк агрессия России Владимир Путин оккупация Крыма деоккупация Донбасса
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