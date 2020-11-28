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Яценюк будет судиться с Кивой из-за фейков

28 ноября, 16:23

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

В прямом эфире политического ток-шоу прозвучали ложные заявления

Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк подает в суд на депутата Илью Киву за ложные высказывания.

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"Вчера, 27 ноября на одном из политических ток-шоу депутат ОПЗЖ в примитивной хамской манере озвучил известный российский темник об американском гражданстве Арсения Яценюка и его семьи, а также фейк о так называемом "миллиарде", - сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо.

Представительница Яценюка напомнила, что лидер "Народного фронта" уже не раз раз выигрывал суды – в том числе, против блоггеров Шнайдера, Угрюмовой, Торгало, которые "так же распространяли известные российские фейки и ложь".

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Ранее Яценюк заявил, что "московская колонна" выбила решение об отмене заочного ареста Януковича, но это не поможет беглецу, ведь приговор в 13 лет заключения вступил в силу.

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суд Арсений Яценюк Илья Кива
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