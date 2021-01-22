Українська
$ 28,26
34,37
  1. Новости политики

Яценюк: Байден поможет Украине против России, но есть условие

22 января, 11:05

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Новый американский президент не решит все проблемы Украины, не и в стороне не останется

Президент США Джо Байден хорошо осведомлен о российской агрессии и готов помогать Украине. Но чтобы получить поддержку союзников Украина должна продемонстрировать, что и сама готова за себя бороться.

Реклама

Об этом сказал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народного фронта" Арсений Яценюк.

Новый американский президент в своей инаугурационной речи пообещал, что США возобновят мировое лидерство. При этом Яценюк отметил, что администрация Трампа была более изолирована и у нее не было четкой политики в отношении Украины.

По его словам, даже несмотря на военную и финансовую помощь во время президентства Трампа, Украина все равно была далеко не на повестке дня американской администрации.

"А те ситуации, которые возникали, были связаны не с двусторонней повесткой дня украинского-американских отношений, а, к сожалению, Украину в том числе втягивали в ситуацию с импичментом", – сказал политик.

Реклама

Читайте также: Кто есть кто в команде Байдена и чего от нее ожидать Украине

В тренде
Зеленский отправится в Харьков 22 января – СМИ

А вот от Байдена Украине стоит ожидать большей помощи, поскольку "он знает, что такое Россия и как Украина страдает от российской военной агрессии".

"Для меня историческая, монументальная личность президента Байдена – это шанс для нашего государства. Если кто-то думает, что Байден решит все проблемы Украины – нет. Украина должна решать свои проблемы самостоятельно. Но поможет ли новая американская администрация Украины в решении ее проблем? Да. Только Украина должна продемонстрировать, что она готова сама за себя бороться. И тогда наши союзники будут бороться вместе с нами за наше будущее", – подчеркнул Яценюк.

Как сообщали новости "Сегодня", Яценюк уже советовал президенту Владимиру Зеленскому выстроить отношения с Байденом. И очень важно хорошо подготовиться к визиту в США.

Видео: Сегодня
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия США Арсений Яценюк Джо Байден

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Россия, внимание! Какой будет политика Байдена против Путина
Россия, внимание! Какой будет политика Байдена против ПутинаПолитика
Шмыгаль созывает срочное заседание Кабмина: за что спешат уволить замминистра
Шмыгаль созывает срочное заседание Кабмина: за что спешат уволить замминистраПолитика
Почему все внимание в США сейчас приковано к Камале Харрис
Почему все внимание в США сейчас приковано к Камале ХаррисПолитика
"Это позор": Венгрия опять обратилась в ОБСЕ из-за УкраиныПолитика
Кабмин уволил замминистра Немилостивого из-за
Кабмин уволил замминистра Немилостивого из-за "пьяного" инцидентаПолитика
Зеленский провел совещание со Шмыгалем и Разумковым: о чем шел разговор
Зеленский провел совещание со Шмыгалем и Разумковым: о чем шел разговорЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять