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"Я вас убью": неизвестный мужчина атаковал Генконсульство России в Нью-Йорке

18 августа, 05:48

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Он выкрикивал угрозы на английском языке

Неизвестный мужчина с 10 августа 2020 года ежедневно забрасывал камнями здание Генконсульства России в Нью-Йорке и автомобили дипмиссии, угрожая сотрудникам убийством.

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"Начиная с 10 августа, мужчина, предположительно местный житель, так как он выкрикивал угрозы на английском языке, забрасывал здание Генконсульства и парковку служебных автомобилей увесистыми булыжниками и камнями. Был нанесен серьезный материальный ущерб в первую очередь автопарку ГК", – сообщили в Генконсульстве "Интерфаксу".

Мужчина был задержан полицейскими, однако вскоре оказался на свободе, продолжая ежедневно приходить к зданию и бросаться камнями.

"Во время задержания он выкрикивал на английском языке угрозы "я вас застрелю" и "я вас убью", обращаясь к сотрудникам Генконсульства. Также он вел себя агрессивно в отношении посетителей миссии, а именно совершал резкие агрессивные движения", – рассказали в дипредставительстве.

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Дипломаты ежедневно вызывали полицию, но мужчина уходил до ее приезда, а иногда полиция могла приехать через полчаса после звонка, не составив протокол.

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"На сегодня нам сообщили, что мужчина якобы задержан, но никакой уверенности в том, что эта мера как-то позволит защитить сотрудников, нет", – резюмировали в Генконсульстве. Как сообщили правоохранители, первые двое задержанных пытались бросать яйца в сторону здания посольства.

Ранее сообщалось, что в Киеве около посольства Беларуси были задержаны несколько граждан Украины, протестовавших против итогов выборов президента в соседнем государстве.

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Россия США атака генконсульство

Источник: Интерфакс

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