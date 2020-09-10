"Я уже не тот Миша": Саакашвили не собирается ссорить Грузию с Россией

На днях глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили стал кандидатом на пост премьер-министра Грузии и теперь он уже озвучил свои планы в этой стране, если на парламентских выборах победит его партия "Единое национальное движение". Он четко дал понять, что не собирается конфликтовать с Россией.

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Об этом он сказал в эфире одного из грузинских телеканалов, передает "Интерфакс".

"Нашей задачей не является конфронтация с Россией, наша задача – правильное решение внутренних проблем, и мы их решим, в том числе в долгосрочной перспективе и проблему, связанную с нашими внутренними территориями. Сейчас необходимо вытаскивать страну из болота, а не вступать с кем-то в конфронтацию", – сказал он.

Саакашвили признался, что он уже не тот политик, что был раньше, и многое переоценил за последние годы.

"Я уже не тот Миша, которым был. Это и хорошо, и плохо. В каком-то смысле это хорошо, так как те семь лет, в течение которых я не находился в Грузии, стали достаточными для размышлений, переоценки. Не хочу сказать, что эти годы были достаточными для накопления мудрости, так как я еще не так стар, но их хватило для правильной оценки накопленного опыта", – сказал главный реформатор Украины.

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Говоря о своих планах на премьерство в Грузии политик отметил, что готов возглавить правительство всего на два года, после чего хотел бы вернуться в Украину.

"Меня действительно не привлекают никакие должности и кабинеты. Я уже вошел в историю, но в Грузии надо многое менять, чтобы страна не погибла. Я считаю, что мы должны передать власть в Грузии новому поколению политиков и в этом я вижу свою новую историческую миссию, если для этого понадобятся внеочередные парламентские выборы, то надо и это решить сообща", – резюмировал Саакашвили.

Как сообщали новости "Сегодня", еще в конце августа Саакашвили заявил о намерении вернутся в Грузию. Он рассчитывает, что объединенная оппозиция победит на парламентских выборах в октябре, после чего он может стать премьер-министром.

У Зеленского отреагировали на возвращение Саакашвили в Грузию. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, что Саакашвили продолжит работать в Национальном совете реформ.

Заявление Саакашвили

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