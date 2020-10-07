"Я уважаю Путина": Добкин отметился странным заявлением

Политик уклонился от ответа, плохо ли, что Путин пришел в Украину с войной

Бывший нардеп Михаил Добкин, который недавно снялся с выборов в Киеве и Харькове, заявил, что уважает президента России Владимира Путина и не смог однозначно ответить, виноват ли хозяин Кремля в оккупации украинских земель.

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Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

На вопрос журналиста, уважает ли он Путина, политик ответил: "Конечно, уважаю".

"Я уважаю Путина вне Украины. Он сильнейший лидер, который Россию с колен поднял до состояния, когда с ней начали считаться. Еще не уважать, но считаться", – объяснил Добкин.

Гордон уточнил у него, нравится ли ему, как гражданину Украины, российский президент, на что тот ответил так: "Это наша национальная трагедия, мы постоянно пытаемся спрашивать мнение к чужим для нашей страны политикам. Ну мне не похрен, кто руководит Россией … Он (Путин) – это другое государство и давайте сначала сами разберемся, что мы натворили, что у нас забрали (территории)".

При этом Добкин уклонился от ответа, плохо ли, что Путин пришел в Украину с войной. Также политик считает, что это не Россия что-то отобрала.

"Кто отдал жизнь за Крым? У нас что там, не было войск? У нас не было там оружия? Пусть бы там полегли тысячи и у нас забрали (территорию), тогда бы мы сказали: мы сделали все, что смогли. Я не кровожадный, но так жизнь устроена", – сказал он.

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Все же Добкин считает, что путин ошибся, вторгшись на украинскую землю.

"Он посчитал, что собиратель земель русских – это круто. Но я считаю, что Рюриковичи (княжеский род древней Руси) еще круче. Они пошли откуда? Отсюда", – резюмировал политик.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне президент Владимир Зеленский заявлял, что, если не будет прямого диалога с Путиным – войну не остановить. Он уверен, что с Россией нужно разговаривать, чтобы возвращать пленных домой и договариваться о мире.

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