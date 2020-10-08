"Я удивился": Разумков отреагировал на "прогноз" Богдана о возможном президентстве

Разумков еще пару лет назад даже представить не мог, что станет главой парламента

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков о своем возможном президентстве даже не помышляет сейчас. Он удивлен заявлением экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, который назвал его одним из кандидатов на пост президента Украины в будущем.

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Об этом сообщает ГОРДОН.

"Я от Андрея Иосифовича не ожидал, что он меня включит в перечень... Было ли мне приятно? Я удивился. Удивился, потому что у нас были разные моменты взаимоотношений с Андреем", – сказал он.

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По его словам, на сегодняшний день он точно не готовится к президентской избирательной кампании.

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"Я никогда не мог себе представить, что возглавлю парламент. Пути господни точно неисповедимы. Да, это не значит, что нужно сесть на берегу речки и ждать, что это тебе приплывет... Потому что так можно не дождаться ничего. Ты должен идти своим путем. Делай, что должен, и будь что будет, – уверен, это абсолютно правильный подход. Желательно делать хорошо, а как уже получится – посмотрим. Два года назад у меня и в мыслях не было, что я буду главой Верховной Рады. Да, я медленно, но уверенно шел по этой политической дорожке, но я не думал, что она настолько вертикально пойдет вверх. Поэтому загадывать, что будет через три, четыре, пять, девять лет, честно, считаю преждевременным … Сегодня я не готовлюсь к президентской кампании точно. У меня есть чем тут заняться", – подчеркнул спикер ВР.

Напомним, помимо кандидатов на пост следующего президента Украины, Андрей Богдан рассказал много чего интересного в своем недавнем интервью. Он рассказал об отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским и о том, что постоянно шептал ему на ухо, об общении Зеленского с Путиным, об отставке, скандале из-за вагнеровцев и многом другом. Мы выделили ключевые моменты интервью Богдана.

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