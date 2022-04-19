"Я тут чуть не умер": Саакашвили написал из тюрьмы

Саакашвили также отметил, что переживает за общую ситуацию, но вера в победу дает силы, чтобы держаться

Саакашвили сообщил о своем самочувствии / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал из тюрьмы в Тбилиси. Он рассказал, что недавно чуть не умер.

Письмо Саакашвили опубликовала пресс-секретарь Михаила Саакашвили Дарина Чиж в Facebook.

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"Моя любимая Дашенька. Извини, если я тебя чем-то обидел. Очень переживаю за твою и общую ситуацию. Я тут чуть не умер недавно, но вера в победу позволяет жить и пытаться продержаться. И ты держись! И пиши мне", – написал Саакашвили.

Пресс-секретарь отметила, что так они общаются с октября.

"Так мы общаемся с октября…Шеф, вы никогда не сможете меня обидеть. Я вас знаю! Да, сейчас вы должны были быть здесь! Остальное… писала и напишу в личку. Грузия, нам сейчас очень нужно почувствовать ваше плечо!" – написала Дарина.

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Дело против Саакашвили