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"Я свободный человек": Грымчаку сняли электронный браслет

15 февраля, 16:43

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Бывший чиновник рассказал, при каких условиях ему могут изменить меру пресечения

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак теперь без браслета и полностью свободен – 14 февраля истек срок меры пресечения в виде ночного домашнего ареста.

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"Имею удовольствие сообщить вам, что все аресты, ограничения передвижения, обязательства перед судом и электронный браслет с меня сняли. Теперь я абсолютно свободный человек", – написал он в Facebook.

При этом он уточнил, при каких условиях ему снова могут надеть браслет либо отправить за решетку.

"Могут мне изменить меру пресечения. Это так. Но при условии открытия новых обстоятельств по делу или арестовать по новому делу", – добавил экс-чиновник.

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Напомним, 14 августа 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины и СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Юрия Грымчака и его помощника за вымогательство взятки в размере 1,1 млн долларов. Их задержали во время получения части денежных средств в сумме 480 тыс. долларов.

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В апреле прошлого года было принято решение, согласно которому Грымчака перевели на ночной домашний арест – ему разрешалось покидать дом в период с 6:00 до 22:00, а также сдал паспорта. А в мае обвинительный акт в отношении Грымчака направили в суд.

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мера пресечения электронный браслет Юрий Грымчак

Источник: Сегодня

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