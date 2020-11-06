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"Я среди пылких поклонников": Зеленский отреагировал на смерть Жванецкого

6 ноября, 16:04

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сатира Жванецкого стала для многих мудростью, отметил глава государства

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смерть легендарного сатирика Михаила Жванецкого. Об этом он написал в Twitter.

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Он выразил соболезнования родным и близким артиста.

"Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если над тобой смеются. Значительно хуже, когда над тобой плачут. Сегодня такой горький день... Соболезнования всем, кто его любил и знал. Я – среди пылких поклонников силы мысли Михаила Михайловича. Его сатира стала для многих мудростью", – написал президент.

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Напомним, сегодня стало известно о смерти Михаила Жванецкого. Он скончался в возрасте 86 лет. О причинах смерти пока не сообщают. Коллега артиста, директор московского отделения Всемирного клуба одесситов Сусанна Альперина в комментарии сайту "Сегодня" сообщила, что Жванецкий умер не от коронавируса.

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Отметим, что в октябре Михаил Жванецкий вынужденно отошел от концертной деятельности и покинул сцену из-за потери работоспособности. Это спровоцировало слухи о том, что у сатирика начались серьезные проблемы со здоровьем.

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Владимир Зеленский Михаил Жванецкий

Источник: Сегодня

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