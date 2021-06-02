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"Я приду за вами": Кива на море разразился угрозами (видео)

2 июня, 12:06

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Нардеп сейчас в теплых краях отмечает день рождения, но не забыл поблагодарить своих врагов, а потом намекнул им на серьезные проблемы

Народный депутат Илья Кива напомнил своим врагам, что не забыл их и пообещал, что придет за ними. Соответствующее видеообращение он опубликовал в Facebook.

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Он отметил, что у него сегодня день рождения, которое он отмечает, судя по видео, в теплый краях. Ему исполнилось 44 года. И в этот день он решил сначала поблагодарить своих врагов.

"Я хочу поблагодарить своих врагов. Тех, которые присутствуют в моей жизни каждый день и увеличиваются с геометрической прогрессией. В свое время вы заставили меня возродиться, собраться и превратиться в дисциплинированного, последовательного, действенного и сильного человека", – сказал Кива.

Также нардеп подчеркнул, что не забыл этих людей и намекнул, что у них могут быть проблемы.

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"Я помню каждого… Всех те, кто когда-то нашел время для меня. Теперь я могу вам пообещать: рано или поздно я приду за вами и будьте готовы к нашей встрече так, как я готов к ней сегодня. Потому что по-другому это будет просто скучно. Еще раз спасибо вам – вы сделали меня тем, кто я есть. Без вас моя жизнь была бы серой, скучной и не интересной. Я иду за вами", – подытожил Кива.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Кива назвал мэра Киева Виталия Кличко сутенером и наркоторговцем.

Кроме того, Кива обматерил советника Авакова, который засомневался в скандальной диссертации нардепа.

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