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"Я очень сильно хочу поставить точку", – сын убитого Евгения Щербаня

30 декабря, 15:46

Инна Бабур Инна Бабур

Средний сын убитого донецкого бизнесмена Евгения Щербаня дал резонансное интервью

Руслан Щербань, средний сын убитого донецкого бизнесмена Евгения Щербаня, дал резонансное интервью журналисту Дмитрию Гордону.

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"До сих пор не поставили точку. Знаешь, что самое плохое в этом деле? Что каждый человек, который приходит к власти, это дело пытается против кого-то использовать. А в данной ситуации уже и мой брат использовал это дело для какого-то шантажа, для меня непонятного. И я очень сильно хочу поставить точку. Я пока не понимаю, как это сделать юридически, но я понимаю, что нужно это дело закрыть – дорасследовать и поставить огромную точку и перестать его постоянно теребить", – заявил он в интервью.

По мнению Руслана Щербаня, высказанное в фильме "Наследник" предположение его брата Евгения о том, что доля отца в корпорации ИСД была присвоена бывшими партнерами, не соответствуют действительности. Среди акционеров Индустриального союза Донбасса не было ни самого Евгения Щербаня, ни его компаний.

"Когда отец погиб, мы разбирались с этим вопросом. Это была организация, знаешь, больше общественная. То есть, насколько я знаю, она создавалась для обладминистрации, для закольцовки поставок газа. Акционерами этой организации были даже какие-то академии, какой-то аграрный фонд. Я, честно говоря, не помню досконально. На самом деле ИСД создавал покойный Момот, а потом уже вошли все остальные. И на момент гибели отца его не было среди акционеров. Ни его, ни его предприятий. Мы в этом не один раз разбирались с юристами. После смерти отца у меня была огромная юридическая компания, которая занималась всеми вопросами наследства, наследования, юридических последствий и всего остального. И возглавлял ее Николай Кузьмич Демиденко, к которому в фильме Женя поехал в Одессу. Он уже в возрасте, еле разговаривает, но он хороший, дельный совет дал Жене: "Есть вещи, которые не стоит даже вспоминать". Он был уважаемый человек – генеральный прокурор Молдавии и, по-моему, замгенпрокурора Советского Союза. Он был у нас юристом", – говорит Руслан Щербань.

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Он считает, что фильм нужно было снимать не о мнимых имущественных претензиях, а о памяти отца.

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"Фильм нужно было снимать о памяти отца. О великом человеке, который прожил огромную жизнь и который после себя оставил огромное наследие. Не наследство – наследие. Мысли, желания и стремления. А то, что из этого Женя сделал фарс и шантаж, – я не уважаю. Не такой должен быть фильм про отца", - пояснил сын бизнесмена.

Известного предпринимателя и политика Евгения Щербаня расстреляли 3 ноября 1996 года возле собственного самолета на взлетно-посадочной полосе донецкого аэропорта. Вместе с ним была убита его жена Надежда Никитина. Находящийся рядом с ними сын бизнесмена – Руслан Щербань – чудом выжил.

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интервью щербань ИСД

Источник: В гостях у Гордона / YouTube

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