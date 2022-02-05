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СЕГОДНЯ Новости политики

"Я не Янукович": Лукашенко объяснил, зачем бегал с автоматом

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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5 февраля, 12:54
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Самопровозглашенный президент рассказал о противостоянии с оопозицией
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не втік би з країни, як експрезидент України Віктор Янукович. Так він прокоментував свою поява на публіці з автоматом у серпні 2020 року під час протестів опозиції.

"Янукович і я велика різниця. У нього грошей було багато. Гроші тиснуть завжди. У кишені", – сказав Лукашенко в інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову.

За його словами, в опозиції "підняли цей фейк, що він (Лукашенко – ред.) вже як Янукович втік, вже у Ростові".

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"Я автомат в руки, бронежилет вдягнув, навіть шолом забув надіти. Адже я не знав, що це станеться. Ніхто нічого не тремтів, я знав, як діють наші хлопці, вони виконували все, що я їм наказував. Але я повинен їм показати, що я нікуди не втік, що я тут і діти мої теж тут. Я сів у гелікоптер і буквально за кілька хвилин там приземлився. Автомат був зі мною. Я виходив із того, що могло статися", – сказав самопроголошений білоруський лідер.

Как Лукашенко бегал с автоматом 23 августа 2020 года

После президентских выборов 2020 года в Беларуси на улицы Минска вышли сотни тысяч людей, несогласных с объявленными результатами голосования.

23 августа появилось видео, как Лукашенко, сидя в вертолете с автоматом в руках, подлетает к Дворцу Независимости, который является его резиденцией. В этот момент десятки тысяч участников протеста выдвинулись к зданию из центра города. В то же время резиденцию полностью оцепили сотрудники милиции и спецназа.

Позже глава Беларуси заявил, что его появление с автоматом в разгар протестов означало готовность "защищать страну до конца", а своих спецназовцев назвал "красавцами".

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В ноябре 2021 года в Минске посвятили целую выставку разгону протестующих. Среди экспонатов – автомат самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Лукашенко уверяет, что был готов стрелять

Александр Лукашенко заявил, что хотел напугать сторонников оппозиции:

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"Я пугнуть их, конечно, хотел. Но они убежали. Но если бы только они пошли штурмом на Дворец Независимости, а там был центр управления президента, внутри у меня были спецназовцы, если бы только они ринулись, мы бы защищали Дворец Независимости в том числе и боевым оружием… Я с ребенком вышел и если бы против меня была совершена какая-то попытка насилия, я бы смотрел? Но только если бы застрелили сразу. Но я же тоже не один был. У меня ребята были такие, там бы пол-Минска смели этих негодяев. Никакой там не народ".

Янукович не стал воевать и сбежал

Во время Революции Достоинства 21 февраля 2014 года лидеры оппозиции подписали с президентом Виктором Януковичем соглашение по урегулированию кризиса в Украине. Его подписание не было воспринято людьми на Майдане: демонстранты требовали от президента уйти в отставку.

Утром 22 февраля Янукович исчез из Киева. Примечательно, что гарант заранее был готов к варианту побега, поскольку еще 19 февраля, когда между властью и оппозицией велись переговоры, из "Хонки" начали вывозить имущество. Последняя отправка грузовиков из резиденции завершилась в 4:00 22 февраля.

22 февраля Янукович объявился в Харькове. В интервью местным журналистам он заявил, что не собирается покидать страну.

Однако затем Янукович покинул Украину и 28 февраля появился в России – беглый президент дал пресс-конференцию в Ростове-на-Дону.

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