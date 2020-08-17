"Я это все прошел и знаю, как это": Зеленский отреагировал на поджог машины журналистов

Глава государства напомнил, как в 2014 году сожгли его автомобиль

Президент Владимир Зеленский прокомментировал поджог автомобиля журналистов-расследователей под Киевом. Он надеется, что полиция быстро найдет преступников.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что в декабре 2014 года неподалеку дворца "Украина" неизвестные сожгли и его автомобиль – тогда полиции понадобилось два месяца, чтобы найти и задержать преступников.

"Надеюсь, что и на этот раз правоохранительные органы максимально быстро найдут и привлекут к ответственности злоумышленников, которые подожгли авто программы "Схемы". Как президент Украины я всегда буду защищать права каждого гражданина, независимо от его личного отношения ко мне. Убежден, что свобода слова – фундамент любой демократической страны. Журналистская деятельность никогда не может быть основанием для преследования. И напоследок. Моя творческая деятельность всегда была связана с достаточно острой критикой действующей в то время власти. Неоднократно это создавало нашему коллективу проблемы. От неофициальных намеков "ребята, вы дошутитесь" к прослушиванию, слежки, реальных препятствий и запретов в проведении концертов или съемок. Я прошел все это, я знаю, как это, и никогда не допущу, чтобы во время моего президентства любая критика власти тянула за собой преследования или запугивания", – написал Зеленский.

В свою очередь пресс-секретарь президента Юлия Мендель напомнила, что журналистские расследования – это всегда опасная работа.

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"Но ситуация, сложившаяся со "схемами", – полностью недопустима. Очевидно, что за годы деятельности у программы появились враги, относительно которых были сняты расследования. По факту поджога открыто уголовное производство, проводятся следственные действия. Рада, что никто не пострадал – это главное. Действующее законодательство предусматривает защиту участников уголовного процесса, в том числе – пострадавших. Украина должна сделать все, чтобы защищать свободу слова, которая является залогом демократического государства", – написала она.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее журналист программы "Схемы" Михаил Ткач сообщил, что обнаружил дома признаки наличия прослушивающего устройства. Журналист вызвал домой полицию для документирования наличия устройства в квартире. Напомним, что Михаил Ткач в программе "Схемы: коррупция в деталях" публикует расследования о коррупции среди украинских топ-чиновников, государственных компаний и учреждений.

Также мы писали, что журналистке "Радио Свобода" во Львовской области Галине Терещук подожгли машину Mitsubishi Colt. Подробней об этом в сюжете:

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