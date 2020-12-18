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Я докажу свою невиновность: Татаров ответил на подписание ему подозрения

18 декабря, 16:26

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Заместитель руководителя Офиса президента обещает достойно ответить

В ответ на сообщения СМИ о намерении Специальной антикоррупционной прокуратуры вручить подозрение Олегу Татарову, заместитель руководителя Офиса президента заявил о своей публичной позиции.

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Ее он обнародовал в своем Telegram-канале.

По его словам, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник – "это признанный виновным судом в коррупции функционер и государственный преступник, который сводит личные счеты".

"Я пройду этот путь, докажу свою невиновность и достойно отвечу", – подчеркнул Татаров.

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Напомним, речь идет о деле "квартир Нацгвардии" и возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы, которая бы позволила фактически похоронить это дело.

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Как рассказывал недавно директор НАБУ Артем Сытник, Татаров еще работая в "Укрбуде", вместе с другим фигурантом дела экс-нардепом Максимом Микитасем дали взятку одному из руководителей экспертного учреждения за "нужную" им экспертизу, которая даст возможность закрыть это дело.

Тем временем Микитась пошел на сделку со следствием и сдал чиновников, которые фигурируют в деле "квартир".

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Источник: Сегодня

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