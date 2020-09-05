Я буду совсем недоволен, если отравление Навального подтвердится – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет недоволен, если версия Германии об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального подтвердится, но пока Соединенные Штаты Америки не получали доказательств отравления, – пишет "Интерфакс".

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"Я совсем не буду доволен, если так все и было", – заявил Трамп.

Но он заметил, что "все выглядит так, будто это – правда".

"Исходя из того, что говорит Германия, кажется, так оно и было", – добавил он.

По его словам, американские власти намерены внимательно изучить инцидент с Навальным, но на данный момент США "не знают в точности, что случилось". Произошедшее с российским оппозиционером Трамп назвал "трагедией".

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"Нужно внимательно изучить это дело, и я думаю, что мы этим займемся", – сказал он.

Сообщалось, что лаборатория бундесвера (армии Германии – Ред.), которая по просьбе клиники "Шарите" исследовала образцы кожи, крови и мочи российского оппозиционера Алексея Навального, нашла в них следы отравляющего вещества из группы "Новичок".

Ранее один из создателей "Новичка" Владимир Углев заявил, что Алексею Навальному яд могли ввести, прыснув его на одежду.

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