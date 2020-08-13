"Я бросаю им вызов": в мэры Киева идет еще один экс-нардеп (видеообращение)

Бывший народный депутат от партии "Свобода" Андрей Ильенко заявил о намерении участвовать в выборах мэра Киева.

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Он опубликовал соответствующее видеообращение на своей странице в Facebook.

Он решил рассказать избирателям про себя и свой родной город – Киев.

"Я киевлянин, родился здесь, всю жизнь живу. Здесь (улица Прорезная) я учился в школе, здесь я допоздна играл в футбол – это улица моего детства. Здесь учился в университете (имени Шевченко). В этом парке впервые пригласил на свидание свою будущую жену. В этом городе живут мои друзья и я связываю свое будущее с Киевом. Мне нравится здесь жить", – рассказал Ильенко.

Экс-нардеп рассказал, что жители Левого берега дважды его выбирали депутатом, поэтому районы Троещины, где он баллотировался, для него тоже родные.

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"Киев имеет великую историю и свою миссию. Но, к сожалению, сегодня при власти люди, которые уничтожают нашу страну и наш город. Я бросаю им вызов – я буду баллотироваться на должность киевского городского главы. Вместе мы поломаем их схемы и договорняки. Мы сделаем Киев безопасным и комфортным. Мы остановим антиукраинский реванш и покажем, что Киев – это украинская столица. Киевляне, я обращаюсь к вам и прошу поддержки", – заявил политик.

Видео: facebook.com/andriy.illenko

Отметим, что выборы в Киеве в этом году обещают быть непростыми. Так, о намерении выдвигаться на второй срок уже заявлял нынешний мэр Виталий Кличко. Однако с оговоркой, что пойдет на выборы с обновленной политсилой. При этом его соперником на днях стал неожиданный кандидат – шоумен Сергей Притула тоже идет в мэры Киева.

Ранее о намерении участвовать в борьбе за пост городского главы уже заявили бывший мэр столицы Александр Омельченко, бывший народный депутат и экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин, экс-нардеп Борислав Береза, Алексей Кучеренко от "Батькивщины". Партия "Слуга народа" выдвинула кандидатом на мэра столицы Ирину Верещук.

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