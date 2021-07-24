Взятка – один миллион, свобода – пять. Замглавы Харьковского облсовета сможет выйти из СИЗО под залог

Если чиновник не найдет 4,75 млн грн на залог, он проведет в СИЗО почти два месяца

Чиновника задержали при получении взятки в 1 млн 50 тыс - от директора коммунального предприятия. Коллаж: "Сегодня" / Фото: Facebook/САП

Задержанный при получении взятки заместитель главы Харьковского областного совета должен остаться под стражей до 20 сентября или внести залог в 4,75 млн грн и тогда выйти на свободу.

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Такую меру пресечения сегодня избрал Высший антикоррупционный суд по ходатайству детективов НАБУ и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры, говорится в сообщении на странице САП в Facebook.

"По решению следственного судьи к должностному лицу применена мера пресечения в виде содержания под стражей до 20 сентября 2021 года с альтернативой внесения 4,75 миллиона гривен залога", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что в случае внесения залога на подозреваемого возложат ряд процессуальных обязанностей – правда, не уточнили, каких именно. Не сообщили в САП и каких-либо подробностей о судьбе адвоката-сообщника заместителя председателя Харькивськой ОГА, который был вместе с ним.

По данным СМИ, задержанный чиновник – это Андрей Малыш / Фото: Facebook/САП

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Это был последний транш более чем миллионной взятки замглаве Харьковского облсовета / Фото: Facebook/САП

Напомним, 22 июля НАБУ и САП задержали заместителя председателя Харьковского областного совета и его сообщника-адвоката при получении взятки в размере 1 млн 50 тыс. грн. Давал взятку директор коммунального предприятия – чтобы его оставили на должности. В тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение чиновнику.

Согласно данным источников Украинской правды в правоохранительных органах, на взятке поймали Андрея Малыша. Кроме того, в деле фигурирует и избранный от "Слуги народа" председатель Харьковского облсовета Артур Товмасян.