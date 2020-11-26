Вызов посла был безосновательным: Киев отреагировал на действия Беларуси

Министерство иностранных дел Украины считает эмоциональной реакцию белорусского МИДа, который вручил украинскому послу ноту протеста из-за акции под посольством Беларуси в Киеве.

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Об этом заявили в ведомстве, передает "Укринформ".

"МИД Украины принял во внимание вручение послу Украины в Беларуси ноты протеста МИД Беларуси. Считаем реакцию белорусской стороны чрезмерно эмоциональной и в целом безосновательной", – заявили украинские дипломаты.

В украинском МИДе напомнили, что в Украине полная свобода слова и свобода собраний, поэтому не было оснований прекращать мирный протест под белорусским посольством в Киеве. Более того, полиция полностью обеспечивала безопасность посольства и его сотрудников во время акции.

"Ожидаем, что белорусская сторона также с надлежащей ответственностью будет относиться к своим международным обязательствам и не допускать нарушений дипломатического иммунитета на подобие безосновательных досмотров дипломатического автомобиля посла Украины в Беларуси при пересечении белорусско-украинской границы", – отметили в ведомстве.

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Также Киев напомнил, что во время Революции Достоинства в Украине Минск не реагировал на провокации под украинским посольством в Беларуси, когда проходила не очень дружественная акция.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Киеве белорус 7 часов простоял в наручниках у посольства Беларуси в знак солидарности с политическими заключенными в своей стране.

Отметим, что напряженность в отношениях Украины и Беларуси растет еще больше. Так, Беларусь собралась ввести санкции против чиновников из Украины. Глава белорусского МИДА Владимир Макей объяснил это тем, что Украина присоединилась к европейским санкциям против Минска.

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