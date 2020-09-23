Выступление Зеленского на Генассамблее ООН: онлайн-трансляция

Глава государства поднимет темы, волнующие Украину и весь мир

На 75-й Генассамблее Организации Объединенных Наций продолжается Неделя заседаний высокого уровня, на которой в нетрадиционном для международного сообщества видеоформате проходят выступления глав государств.

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В среду, 23 сентября, к международному сообществу обратился президент Украины Владимир Зеленский, видео выступления которого транслирует сайт "Сегодня".

Глава государства затронет вопросы реорганизации ООН, борьбы с пандемией коронавируса, временной оккупации Крыма и Донбасса Россией, а также восстановления территориальной целостности Украины.

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Напомним, Зеленский также выступил на ГА ООН в понедельник, 21 сентября, и заявил, что оккупация Крыма и военная агрессия России на Донбассе напоминают попытку вернуться к разделению сфер влияния.

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Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Стартует историческая сессия Генассамблеи ООН: Зеленского и Путина "развели", а кафе и клинику закрыли".

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