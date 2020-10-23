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Выполнение "Минска" или новый договор: Яценюк озвучил два варианта для Путина

23 октября, 14:14

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Политик считает, что в окровавленных глазах Путина не увидеть желание к миру

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк видит два варианта для прекращения войны на Донбассе: либо страны "нормандского формата" и США заставляют Россию выполнить Минские соглашения, либо заставляют подписать новый международный договор со всеми гарантиями для Украины. Об этом он заявил на Специальном Киевском Форуме по безопасности.

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Он напомнил, что Минские договоренности были призваны остановить широкомасштабную российскую агрессию, с чем успешно и справились. Однако "Минск" зашел в тупик именно потому, что его не выполняет Россия. Политик назвал президента РФ Владимира Путина нарушителем соглашения. Теперь же на повестке дня лишь несколько опций.

"Первая опция – это когда "нормандский формат", а именно Украина, Германия, Франция и приобщенные к этому формату Соединенные Штаты Америки, будут иметь единую интерпретацию Минских соглашений и заставят Россию выполнить "Минск" именно в украинской интерпретации", – сказал Яценюк.

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Вторым вариантом он видит заявление выше указанных стран, что Россия не выполняет договоренности и заставить ее подписать новый договор с Украиной.

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"Тогда эти страны вместе с Украиной должны потребовать от России подписать новый международно-правовой договор. Я подчеркиваю – международно-правовой договор с гарантиями безопасности для Украины, с гарантиями возврата Донецка, Луганска и Крыма как суверенных территорий украинского государства. Я не верю в возможность достичь мира в Украине через разговоры с Путиным и попытки в глазах Путина что-то увидеть. Что посмотреть в глазах человека, если эти глаза окровавленные? Глаза Путина окровавлены. Там ты ничего не увидишь, кроме страданий, войны, порабощения и борьбы против Украины", – подчеркнул политик.

Киевский Форум по безопасности – ведущее собрание по обсуждению проблем украинской и глобальной безопасности был основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Яценюк заявлял, что Украина не имеет права потерять поддержку Запада, поскольку, по словам политика, Россия и дальше будет пытаться восстановить влияние на нашу страну.

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Россия Арсений Яценюк Владимир Путин минские соглашения

Источник: Сегодня

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