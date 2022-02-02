Выпил виски и повез 150 тыс.: тайна пропажи сумки Трухина с деньгами

Автомобиль нардепа останавливался на трассе возле ресторана

/ Фото: Коллаж: Сегодня

В истории с народным депутатом Александром Трухиным теряется из поля зрения ключевой момент.

Об этом написал в Facebook журналист Евгений Плинский.

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"Момент спортивной сумки со 150 000 (чего-то там). Откуда она взялась? И если Трухин уверен, что там четко 150к, то значит она или его, либо он ее куда-то вез", – отметил он.

"Внимание, вопрос!"

При этом Евгений Плинский напомнил, откуда ехал Трухин и с кем он встречался, ссылаясь на информацию издания "Полтавщина".

В материале упоминается, что утром 23 августа нардеп Трухин участвовал в торжественном открытии высшей мачты с государственным флагом в Полтаве. После завершения торжества Трухин вместе с председателем ОГА Синегубовым и председателем облсовета Беленьким "примерно с 11:00 до 12:00 обедали в полтавском ресторане "Лилея".

Как отмечается, народный депутат пил виски:

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"На замечание собравшихся, что ему же садиться за руль, нардеп отшутился, что наши законы имеют суровое наказание, но они необязательны для исполнения. Так что Трухин пил на уровне с полтавчанами и затем сел за руль автомобиля Audi и поехал в направлении Киева".

/ Фото: Полтавщина

Также, по информации издания, автомобиль Трухина останавливался на трассе возле ресторана "Каспий" (с. Лобкова Балка за Хоролом).

"Этот ресторан принадлежит однопартийцу Трухину, который сейчас является руководителем фракции "Слуга народа" в Полтавском областном совете. Пока неизвестно, сколько еще выпил народный депутат Трухин в ресторане "Каспий". После этого уже в 15.45 Трухин на въезде в Киев столкнулся с автомобилем Ford", – отмечается в материале.

Также журналист назвал "главный вопрос для следователей ГБР":

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"А теперь внимание, вопрос! Сумка со 150 000 образовалась в багажнике Трухина во время его полтавских встреч? Катать просто так такие суммы из Киева в Полтаву и назад – нелогично. И если сумка "нарисовалась" таки в Полтаве и, предположим, что ее передали Синегубов и Беленький, то кому она предназначалась? Трухину, или кому-то в Киеве? Если ему, то за что? А если кому-то, то кому? Но думаю, что, увлекшись историей его изгнания, про сумку все забудут. Саня Трухин! Что там с сумкой?".

Реакция власти

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициирует проведение внеочередного заседания Верховной Рады. В его заявлении отмечается, что в последнее время к правоохранительным органам "накопилось много вопросов".

"На нем (заседании – прим. ред.) мы должны заслушать министра внутренних дел, Генерального прокурора и председателя ГБР по делам народных депутатов. Никто из них не должен скрываться от ответственности за депутатским мандатом или партийным билетом. Закон один для всех", – отмечается в заявлении.

Напомним, нардепа Александра Трухина исключили из партии "Слуга народа" после того, как была обнародована видеозапись с нагрудных камер полицейских с места ДТП в августе 2021 года.

Скандальное ДТП