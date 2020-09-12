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Выглядит несерьезно и даже смешно: Гройсман прокомментировал план правительства

12 сентября, 15:09

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Бывший глава Кабмина считает, что министрам нужно сфокусироваться на двух главных задачах

Экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает опубликованный Кабмином план приоритетных действий нереалистичным. Об этом политик рассказал в видеокомментарии.

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"Подавать план действий правительства на 2020 год в конце 20-го года выглядит, как минимум, несерьезно и даже несколько смешно. Более того, мы видели только проект этого плана, и он предполагает 700 разнообразных мероприятий, разноплановых. 700 пунктов выполнить за три месяца – это тоже сомнительно, поэтому, по моему мнению, это больше формальный план, чем конкретный четкий план", – говорит Гройсман.

Бывший глава Кабмина считает, что такой расфокусированный план "говорит о низком качестве понимания (правительством) того, что происходит". Гройсман отмечает, что окончательные выводы можно будет сделать после публикации непосредственно плана, а не проекта, но в целом политик уже может назвать вопросы, на которых правительству стоило бы сфокусироваться.

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"Мое мнение не изменилось – есть два самых важных вопроса, которые должны сегодня решить в правительстве. Первое – поддержать масштабно, а не точечно, национальную экономику. Второе – поддержать людей, поскольку им сегодня социально сложно. И, безусловно, я думаю, все то, что касается борьбы с коронавирусом, есть много вопросов, которые не были решены за полгода. И, с учетом того, что мы входим в осень, думаю, страна не подготовлена должным образом к увеличению количества заболевших", – отметил Гройсман.

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правительство план Кабинет министров Владимир Гройсман

Источник: Сегодня

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