Выдворенные из Беларуси оппозиционеры отказались озвучить позицию по Крыму

Родненков и Кравцов считают, что это явно не к ним вопрос

Киев ждет от белорусских оппозиционеров четкой позиции по Украине, однако пока этого так и не случилось. Выдворенные из Беларуси члены Координационного совета Иван Кравцов и Антон Родненков отказались отвечать, что они думают по поводу аннексии Крыма.

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Об этом сообщает "Апостроф".

Ведущая задала вопрос о Крыме, определились ли в этом вопросе белорусские оппозиционеры, Родненков начал первым увиливать от прямого ответа.

"Мы здесь находимся как представители Координационного совета. Даже если я скажу, что думаю, это будет воспринято как позиция кого-то, кто находится в Координационном совете. Мы видим совет как стол, за который могут сесть абсолютно разные силы. В нем есть разные политические партии, которые между собой не имеют единого мнения по поводу того же Крыма", – сказал он.

Его попросили озвучить личное мнение касательно украинского полуострова, на что он ответил, что оно, скорее всего, будет воспринято как мнение Координационного совета и воздержался от высказываний по сути.

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В свою очередь Иван Кравцов поддержал своего коллегу, отметив, что Координационный совет занимается вопросами Беларуси, а не Украиной.

"Я тоже воздержусь от комментариев по этому вопросу, потому что я даже не знаю, как это соотносится с тематикой нашей работы и с тем, что происходит. Последние три месяца мы суперсконцентрированы на том, что происходит в Беларуси", – сказал он.

Родненков добавил, что вопрос Крыма скорее не к ним, а к лидерам белорусской оппозиции, политикам, которые стремятся прийти к власти в этой стране.

"Светлана Тихановская высказывала свое мнение по поводу Крыма, Виктор Бабарико высказывался, Валерий Цепкало, очевидно, тоже. Они политики, они борются за власть, претендуют на то, чтобы управлять страной и выстраивать, в том числе, и внешнеполитические отношения. Координационный совет этим не занимается", – подчеркнул он.

Как сообщали новости "Сегодня", еще будучи кандидатом в президенты Беларуси Светлана Тихановская не смогла ответить на вопрос журналиста о Крыме и Донбассе. Она выступила "категорически против войны", но открыто призналась в отсутствии у себя программы касательно российской агрессии. Но позже со второй попытки Тихановская с запинкой рассказала, чей Крым.

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В свою очередь белорусский оппозиционер Валерий Цепкало удивил заявлением о "гражданской" войне на Донбассе: "Лично я рассматриваю это как гражданскую войну в Украине самой, где воюют граждане одной и той же страны".

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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