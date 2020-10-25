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Выборы во Львове: Садовой не смог проголосовать

25 октября, 15:49

Мария Журенко Мария Журенко

Он пришел на участок с загранпаспортом

Городской голова Львова Андрей Садовой не смог проголосовать, так как предъявил на избирательном участке загранпаспорт.

Об этом сообщает Укринформ.

Участковая избирательная комиссия отказала в выдаче бюллетеней Садовому, потому что он не предъявил украинский паспорт.

"Я не смог дома найти свой украинский паспорт, поэтому взял заграничный. Девушки сделали мне замечание, что можно голосовать только по украинскому", – сообщил Садовой.

Напомним, 25 октября в 8:00 по всей Украине (кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма и Севастополя) открылись избирательные участки для проведения местных выборов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль проголосовал на местных выборах25 октября по месту регистрации во Львове.

Президент Владимир Зеленский также посетил избирательный участок в Киевеи проголосовал.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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