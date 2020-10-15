Львовская область: кто идет в депутаты облсовета от 15 партий

В следующее воскресенье, 25 октября, в Украине пройдут местные выборы, в рамках которых граждане будут выбирать мэров, а также депутатов городских, районных и областных советов. Во Львовский облсовет идут 15 партий, которые собрали под своими флагами 1029 кандидатов.

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Для сравнения, в городской совет Львова идут 19 партий, а мэром хотят стать 17 человек, в том числе нынешний глава Львова Андрей Садовый.

Сайт "Сегодня" публикует ТОП-10 единых списков каждой политической силы, которая хочет представлять Львовщину.

"Батькивщина"

1. Михаил Цимбалюк – депутат Верховной Рады, 15-й номер в списке "Батькивщины", первый заместитель председателя комитета по социальной политике и защите прав ветеранов. В 2010-2011 гг. – глава Львовской областной государственной администрации. В 2004-2005 гг. и 2010-м работал главой Тернопольской ОГА.

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Цимбалюк Михаил / Фото: Facebook

2. Иван Стецкович

3. Андрей Дулибьяник

4. Наталья Тымчий

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5. Светлана Стечак

6. Назарий Сумало

7. Николай Ленюк

8. Галина Козяр

9. Богдан Чечотка

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10. Ульяна Парпан



ВАРТА

1. Наталья Шелестак – член партии "ВАРТА" (Всеукраинский альянс региональных и территориальных активистов), частный предприниматель, глава благотворительного фонда "Чужих детей не бывает" и "Варта 700".

Шелестак Наталья / Фото: Facebook

2. Роман Городечный

3. Роман Пукаляк

4. София Кащевская

5. Андрей Котельник

6. Мария Киселева (Кісельова)

7. Назар Коваль

8. Омелян Синенький

9. Марианна Вильшинская

10. Юрий Турянский

"Голос"

1. Ростислав Добош – член партии "Голос", замдиректора ООО "Компрессорные технологии", общественный деятель, участник "Пласта".

Добош Ростислав / Фото: Facebook

2. Северин Хобзей

3. Иванна Герус

4. Наталья Галецкая

5. Мирослав Карпинский

6. Захар Мыляник

7. Юрий Лескив

8. Сергей Ушарук

9. Роксолана (Роксоляна) Вороновская

10. Надежда Возняк

"Гражданская позиция"

1. Владимир Гирняк – председатель координационного совета партии "Гражданская позиция". Бывший заместитель председателя Львовского облсовета, депутат Львовского облсовета и экс-депутат Львовского горсовета.

Гирняк Владимир

2. Андрей Билоус

3. Анатолий Забарило

4. Ульяна Дорош

5. Наталья Кузяк

6. Николай Шевчук

7. Василий Курий

8. Иосиф Барабаш

9. Татьяна Рефцьо

10. Юлия Лацик

"Духовная Украина"

1. Юрий Путас – физическое лицо-предприниматель. В 2015 году шел по мажоритарке от "Гражданской позиции" во Львовский горсовет, в 2012-м шел по мажоритарке от "Духовной Украины" в Верховную Раду, в 2007-м баллотировался в парламент по списку блока "Всеукраинская громада" – и каждый раз безуспешно.

Юрий Путас

2. Виталий Панчишин

3. Арсен Романюк

4. Александра Ткачук

5. Ольга Оборошинская

6. Владимир Леськив

7. Роман Кутный

8. Дмитрий Сенишин

9. Галина Кончакивская

10. Наталья Кныш

"Европейская солидарность"

1. Ирина Гримак – член партии "Европейская солидарность", замглавы Львовской облгосадминистрации, замдиректора ООО "Строительная компания "Лазурит".

Гримак Ирина

2. Олег Дуда

3. Святослав Шеремета

4. Звенислава Мамчур

5. Всеволод Билас

6. Екатерина Кеньо

7. Анна Ярмола

8. Владимир Квурт

9. Святослав Стефанко

10. Александр Ганущин

"За будущее" (За майбутнє)

1. Тарас Батенко – депутат Верховной Рады VIII-IX созывов, сопредседатель депутатской группы "Партия "За будущее", член бюджетного комитета. В 2014-м прошел в Раду по мажоритарке от Блока Петра Порошенко, 6 ноября 2015-го вышел из фракции БПП, а 13 мая 2016-го избран председателем политсовета УКРОПа. В 2018-м был избран председателем партии. В 2019 году прошел в Раду в качестве самовыдвиженца и члена УКРОПа.

Батенко Тарас

2. Владимир Саган

3. Тарас Лободвирний

4. Татьяна Бей

5. Галина Степанюк-Телишевский

6. Юрий Раделицкий

7. Ярослав Пелиховский

8. Анастасия Пляцок

9. Роман Васькив

10. Александра Шиманович

Народный Рух Украины

1. Сергей Дзядик. Председатель Львовской краевой организации партии Народный Рух Украины. Работал помощником депутата Верховной Рады VIII созыва Виктора Кривенко (Самопомощь) по трудовому договору на постоянной основе. В 2015-м безуспешно баллотировался во Львовский облсовет по мажоритарке от НРУ.

Дзядик Сергей

2. Николай Ищук

3. Богдан Гагалюк

4. Надежда Тымкив

5. Ярина Лучко

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6. Роман Филипив (Филипів)

7. Игорь Ковальчук

8. Юрий Мазур

9. Ольга Грицик

10 Мария Малачинская

"Наш край"

1. Виталий Бобыр – беспартийный, директор ООО Лесное хозяйство "Форест". Являлся куратором Западного направления ВМОО "Молодые регионы". В 2013-м безуспешно баллотировался по мажоритарке на промежуточных выборах во Львовский облсовет от Партии регионов.

Виталий Бобыр и Ирина Гаврилив (справа)

2. Орест Матвиишин

3. Марианна Волошин

4. Игорь Труш

5. Иванна Мирош

6. Михаил Бордюк

7. Михаил Пастернак

8. Иосиф Царук

9. Ирина Гаврилив

10. Юлия Криваль

"Самопомощь"

1. Любомир Зубач – член партии "Объединение "Самопомощь", заместитель городского головы по градостроительству Львовского городского совета. Был депутатом Верховной Рады VIII созыва от "Самопомощи" (34 номер списка), вступил в депутатские полномочия в мае 2015-го.

Зубач Любомир

2. Прасковья (Парасковія) Дворянин

3. Инна Свистун

4. Роман Кизима

5. Сергей Оленич

6. Татьяна Письменная (Письменна)

7. Владимир Хархалис

8. Олег Василишин

9. Леся Кобецкая

10. Василий Рубай

ВО "Свобода"

1. Олег Панькевич – председатель Львовской облорганизации партии "Свобода". В 2015-м прошел во Львовский облсовет. В 2012-2014 гг. был депутатом Верховной Рады VII созыва и являлся зампредседателя депутатской фракции ВО "Свобода". В 2006-м шел в Раду по списку "Свободы", но в парламент не попал.

Панькевич Олег / Фото: Facebook

2. Иосиф (Йосиф) Сытник

3. Ирина Сех

4. Эдуард Леонов

5. Галина Черная

6. Михаил Байтала

7. Андрей Болюбаш

8. Андрей Рикота (Рікота)

9. Мирослава Калинич

10. Мирослава Бабинская (Бабінська)

"Сила и честь"

1. Юрий Визняк – глава правления Львовской облорганизации партии "Сила и честь", гендиректор Культурно-художественного центра "Львовский дворец искусств". В 2015-м был избран во Львовский облсовет по списку Радикальной партии Ляшко. В 2012-м безуспешно баллотировался в Верховную Раду по мажоритарке в качестве самовыдвиженца. В 2006-м шел в Раду по списку Украинского народного блока Костенко и Плюща, неудачно.

Визняк Юрий

2. Орест Кавецкий

3. Любомир Сопильник

4. Светлана Федяева

5. Александра Калушка

6. Александр Чебаненко

7. Игорь Комарницкий

8. Валентин Устименко

9. Александра Хмыз

10. Елена Буджак

"Слуга народа"

1. Максим Козицкий – беспартийный, глава Львовской облгосадминистрации. В 2015-м шел во Львовский облсовет по мажоритарке от "Самопомочи", однако неудачно.

Козицкий Максим / Фото: Facebook

2. Роман Фединяк

3. Наталья Иванченко

4. Юрий Холод

5. Елена Василько

6. Павел Ткачук

7. Александр Тищенко (Тіщенко)

8. Юрий Бучко

9. Кристина (Христина) Дулибьяник

10. Юлия Шопская

"Удар"

1. Мария Петришин – беспартийная, медсестра во Львовском областном клиническом перинатальном центре. Глава ОО "Первое женское ветеранское пространство "Рехаб", куратор художественных проектов Льва Скопа.

Петришин Мария / Фото: Facebook

2. Зиновий Кит (Кіт)

3. Андрей Ковч

4. Олег Домчак

5. Ольга Буянова

6. Мирослава Никитина-Базилевич (Нікітина-Базилевич)

7. Андрей Гентош

8. Владимир Ропецкий

9. Оксана Сковрон

10. Владимир Пограничный (Пограничний)

Украинская галицкая партия

1. Тарас Чолий – зампредседателя политсовета Украинской галицкой партии. Зампредседателя совета облорганизации "Украинская галицкая ассамблея". В 2019-м баллотировался в Верховную Раду по мажоритарке от партии "Голос", не был избран. С 2015 г. – депутат Львовского горсовета, член постоянной комиссии по архитектуре, градостроительству и охраны исторической среды, глава фракции УГП во Львовском горсовете. В 2010-2015 гг. – внефракционный депутат Львовского горсовета.

Чолий Тарас

2. Юрий Фольварочный (Фольварочний)

3. Иван Щурко

4. Ирина Кравец

5. Мария Кульчицкая-Волчко

6. Виталий Андрейко (Андрейко)

7. Назарий Островский

8. Владимир Гаврон

9. Ирина Бек

10. Галина Джулай

Напомним, во время местных выборов, которые пройдут 25 октября по всей территории Украины, будут действовать новые правила, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему избиратели готовы голосовать за мэров-воров.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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