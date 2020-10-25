Выборы в Киеве: явка по городу около 16%

Меньше всего избирателей пришло в Соломенском районе

Явка на местных выборах в Киеве по состоянию на 13:00 составила 16%.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов, передает КГГА .

"По предварительной информации от районных территориальных избирательных комиссий в городе Киеве, которые собирали явку на 13:00 сегодняшнего дня, явка по городу Киеву составляет примерно 16%. По сравнению с парламентскими выборами 2019 года она меньше. Тогда явка была более 20%", – заявил он.

Меньше всего избирателей пришло в Соломенском районе – 14%. А вот в Оболонском районе наибольшее количество людей на участках – более 17%.

Напомним, сегодня в Украине стартовали местные выборы – 2020.

Явка на местных выборах в Украине по состоянию на 12:00 часов составила 13,5%.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020