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Выборы прошли, но не везде: у Зеленского объяснили, что будет с ОРДЛО и Крымом

25 октября, 23:07

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

На Банковой пообещали, что на оккупированные территории вернется законная украинская власть

Местные выборы состоялись почти по всей Украине, кроме оккупированных Россией территорий Донбасса и Крыма. В Офисе президента заявляют, что на этих территориях местную власть будут избирать после деоккупации.

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Об этом говорится в заявлении ОПУ.

Обращаясь к крымчанам и жителям оккупированной части Донбасса, на Банковой заявили, что на эти территории обязательно будет возвращен конституционный порядок, и тогда там будут проведены честные и демократические выборы.

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"На (оккупированной) части нашей территории по состоянию на данный момент невозможно провести действительно демократические выборы. Но после полной деоккупации, восстановления вполне безопасных условий для жизни и политической работы, после вывода с территории Украины всех незаконных вооруженных формирований и сил государства-агрессора будут проведены выборы и там, где их до сих пор невозможно провести в соответствии с украинским законодательством и международными стандартами", – заявили в Офисе президента.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский прокомментировал выборы в Украине. Он также объяснил, чем отличаются полномочия президента от чиновников местной власти в регионах.

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Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Крым Донбасс местные выборы выборы на Донбассе Офис президента выборы 2020

Источник: Сегодня

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