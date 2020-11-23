Выборы президента Украины онлайн: в Минцифры объяснили, когда это станет возможным

Следующие выборы президента Украины, которые должны пройти в 2024 году, могут состояться уже онлайн, а не бумажными бюллетенями.

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Об этом вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в интервью новостям "Сегодня".

По его словам, это "цифровая" big idea его команды, которая хочет, чтобы это произошло, и поставленная цель побуждает двигаться еще быстрее.

"Если мы сможем изменить цифровой "менталитет" людей, если они будут доверять, если мы запустим много цифровых продуктов и они будут ими пользоваться, и скажут," давайте нам "цифровые" выборы", то мы сможем это все провести, если сделаем все с точки зрения киберзащиты, до этого периода", – заявил Федоров.

Он пояснил, что Минцифры не хочет ловить хайп, а основательно подходит к вопросу онлайн-выборов.

"Я оптимист и считаю – все, что мы декларируем, оно будет. Все, что до этого мы декларировали – оно происходит. Я считаю, что это (новые выборы президента. – Ред.) будет в 2024 году. Голосование онлайн будет как альтернативный способ голосования. Для нас это – большая идея и мечта. Если это произойдет, – будет супер. Если этого не будет, то мы очень к этому приблизимся на данный период. И можно будет точно сказать, что с той динамикой, с которой мы движемся, мы за год сделали больше, чем другие страны делают за пять лет и давно развиваются как цифровые государства", – считает глава Минцифры.

Он добавил, что за пять лет существования министерства будет сделано больше, чем другие государства достигают за 30 лет. И это будет неплохим "поражением", даже если не удастся провести выборы в смартфоне.

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Напомним, президент Владимир Зеленский в беседе с президентом компании Microsoft Брэдом Смитом заявил, что в течение трех лет в Украине могут ввести онлайн-голосование.

Также напомним, президент Microsoft в разговоре с Зеленским высоко оценил цифровое развитие Украины.

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