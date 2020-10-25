Выборы в Одесской области: продажные голоса, нетрезвый водитель, неисправные автобусы

Полиция задержала три автобуса с людьми, планировавших продать свои голоса

В Одесской области полиция начала уголовное производство по факту подкупа избирателей.

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В Беляевском районе правоохранители обнаружили три автобуса с людьми, которые приехали голосовать из Раздельнянского района. За свои голоса 38 граждан должны были получить денежное вознаграждение, сообщает полиция Одесской области.



Кроме того, избирателей перевозили на автобусах с техническими неисправностями, один из водителей сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, а еще один — без соответствующих документов.

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Ранее мы писали, что возле 55% избирательных участков по всей Украине проводится опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским, у остальных 45% волонтеры не работают. При этом там, где они есть, опрос проходит исключительно за пределами участков.

Местные выборы в Украине могут стать рекордными по низкой явке. Самая высокая зафиксирована в Одесской области – 26%. А в одном из городов Киевской области на избирательном участке была нарушена тайна голосования – на бюллетенях были проставлены номера, как на контрольных талонах.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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